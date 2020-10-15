科技投資時代來臨！瑞銀：企業軟體黃金期 這10檔投資建議

瑞銀分析師 Karl Keirstead 週三聚焦企業軟體股，針對 10 家公司發布評級，其中包括產業最大業者。

他偏向關注雲端業者，對那些焦點仍在銷售本地 app 的傳統企業持續發出警告。

「我們一方面關注向來營收 (和自由現金流) 豐沛的軟體股倍數，這倍數令許多科技投資者焦躁不安，但另一方面我們也關注更樂觀的前景，亦即我們可能處於歷史性的科技投資時代——軟體的黃金時代。」他總結強調了對該領域的地位。

「由於新冠疫情和經濟危機改變了大型企業的思維方式，並啟動了多年的技術投資週期，企業軟體產業正面臨十年一度的需求催化劑，尤其是以雲端為主的公司。」

「雖然我們認為軟體和雲端為主的支出應該會良好增長，但因整體 IT 預算成長受壓抑，可能會讓科技產業的情緒稍微下降。」

Keirstead 將微軟 (MSFT-US)、Salesforce.com (CRM-US)、ServiceNow (NOW-US) 和 DocuSign (DOCU-US) 評為「買進」。

VMware (VMW-US)、甲骨文 (ORCL-US) 和 Citrix (CTXS-US) 列為「中立」，而 Veeva (VEEV-US) 和 Splunk (SPLK-US) 則被他打入「賣出」。

以下是他對這 10 檔的觀點：

微軟：「由於各大企業加速採用雲端基礎設施，2021 和 2022 年的 Azure 營收具有增長潛力。」

Salesforce：「新冠危機啟動了重要的投資週期，實現了客戶參與度和支持, Salesforce 正處於這種趨勢之中。」

ServiceNow：「現有顧客和強勁的合作夥伴優於預期，其支出成長前景紮實。」

DocuSign：「雖然成長不可能一直保持著 60%，但我們發現，轉用非接觸式契約力道夠強勁，能在 2021 年看到華爾街估值的成長空間。」

Workday：「 雖然一些投資者認為 Workday 的核心軟體產品『Financial』開始興起，但我們的看法卻多空交雜。」

VMware：「要讓股票運作，本地 IT 基礎結構的支出必須明年 1 月當季開始恢復支出，但我們探尋的結果，沒聽到該公司有此打算。」

甲骨文：「甲骨文正在努力推動其雲端基礎架構和數據庫，但因在全體營收中占比僅 2% 太少，很難推動什麼，且我們還沒聽到大型企業對甲骨文雲端有什麼興趣。」

Citrix： 「其 CIO 的支出前景黯淡，使我們對最後一季 WFH（在家工作）的強勁增長感到失望。」

Veeva：「製藥 / 生物技術客戶市場對雲端軟體解決方案的需求仍然強勁，但該股當前估值令人感到艱困。」



Splunk：「我們調降該公司評級，且成長可能貼近 5%-20%，不是 Splunk 說的 ARR（年度經常性收入）增長 40％以上，我們調查的結果，似乎不太符合股價在 2021 日曆年營收 13 倍的水準。」