特斯拉一再降價 多空頭誰有道理？

根據馬斯克 (Elon Musk) 推特發文，特斯拉 (TSLA-US) 將再次調降 Model S 售價至 69420 美元，連番降價究竟是喜訊還是隱憂？

2020 年特斯拉不斷降價，頭一回降價時，特斯拉空頭臆測這是否示意電動車需求減弱，但今年電動車交付量預計年增 36%，這甚至還在全球新冠疫情肆虐的背景下，相較來說，傳統車廠福特 (F-US) 今年預期銷售量減少 20% 以上。

多頭則把降價行動當作是特斯拉在製程和電池持本上大有斬獲的跡象，顯示其與傳統車廠相比，特斯拉在電動車技術的領先地位不斷提升。

結論是多頭贏了。自 5 月首次降價以來，特斯拉股價上漲了 181%，遠勝於同期大盤表現， S&P 500 期間上漲 16%、道指上漲 13%。

舉例而言，特斯拉過去 2 季的毛利率都在 20% 以上，高於豪華車廠 BMW，因此特斯拉在定價方面可能還有一些空間可以拿來促進成長和提升市占。馬斯克最近表示，相對而言，成長比獲利更重要，因此他打算未來幾年盡可能地製造並販售更多的電動車。

華爾街甚至對馬斯克喊出的數字都討論起是否暗藏深意，因為新價格末三碼是富含意義的 420，因為 4 月 20 日是「國際大麻日」，另外，馬斯克「取得私有化資金」的推文曾提到，特斯拉將以每股 420 美元的價格私有化，這一段也曾讓他陷入麻煩，與 SEC 頻繁交手。

無論如何，這些討論都會讓特斯拉成為話題焦點，這也是馬斯克擅長的操作，特斯拉不打廣告，但卻是媒體寵兒，比起每年約花費 40 億美元打廣告的傳統車廠福特和通用 (GM-US)，馬斯克與媒體的交手顯然為股東帶來了實質利益。

特斯拉週三股價上漲 3.3% 至 461.30 美元。同日 S&P 500 指數下跌 0.7%。