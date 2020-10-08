第四季股市最大變數：美國大選及新冠疫情

渣打發表 2020 第四季巿場展望指出，美國大選及新冠肺炎疫情可能會為股巿帶來波動，但長線而言經濟及企業獲利復甦支持著股市基本面，若股價出現大幅修正將能吸引低接買盤，相信疫苗和更多財政刺激政策可能成為股市後勢發展的催化劑。

渣打指出投資人可偏向投資亞洲股票，因為美元弱勢有利資金流入，同時網路消費和雲端業務增長也推升投資前景。中國市場方面可以留意非必需消費類股，因這類股票可望受惠中國經濟復甦。

不過渣打也認為美國企業獲利有機會持續改善，並於明年重回增長，主要在於低利環境降低企業貸款成本，所以美股也是值得留意之處。至於類股方面，渣打認為政府防疫措施有利於科技及相關防護支出的上升，這類型企業獲利有機會較其他類股更為強勁。

(圖片: AFP)

至於美元走勢上，渣打預期在美國大選前美元可能會受惠於避險需求而有所反彈。不過美元已出現結構性及周期性的空頭，未來 12 個月美元恐將再貶 7%，預料歐元、英鎊、澳元和人民幣都能受惠。

在債市方面，渣打表示債券利息跌至零，不少信用債券的收益率溢價仍較年初時高，高收益債整體的投資風險報酬仍具吸引力。但經濟復甦受阻可能推升高收益債的違約率，新興市場疫情惡化也可能是高收益債的風險之一。

黃金方面，渣打認為如果美國民主黨總統候選人拜登贏得大選，對黃金來說是一大利多。即便拜登在民調中領先，但這一利多尚未完全反映在黃金價格中。

渣打提到今年以來，黃金一直與美元走勢密切相關 (呈負相關)，這種情況可能會繼續下去。因為考慮到未來的美國財政刺激和加稅政策，拜登的勝選和民主黨可能取得國會的完全控制權，這為美元、科技類股報酬和美國風險性資產描繪出最疲弱的前景。