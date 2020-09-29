股市估值過高 最富裕投資人對未來12個月投資前景轉為謹慎

花旗私人銀行 (Citi Private Bank) 的一項新調查顯示，隨著美國總統大選的臨近，以美股科技股為首，已漲高股票的動能和估值擔憂已經浮出水面，全球最富有的家族辦公室和投資者，對未來 12 個月的投資前景已轉為「謹慎」。

調查顯示，在超高淨值個人和家庭辦公室中，已有約四分之三的受訪者對未來 12 個月投資轉為謹慎，全球疫情已使得他們增加現金儲備及直接投資 (direct investments) 的比例。

這項調查於 6 月和 7 月進行，涉及約 180 個家族辦公室和投資者，其中近四分之一的受訪者擔心社會動盪和暴力犯罪在美國蔓延。

約 59% 的受訪者表示，他們已經或將在未來 12 個月內，增加對直接投資的分配，其中科技、醫療保健和房地產，是他們的三大產業首選。

花旗私人銀行常務董事兼董事長 Stephen Campbell 認為，家族辦公室和富裕的投資者已經安然度過疫情危機，並且在私人市場上看到更多的機會。反倒是 FAAMG 等熱門股處於泡沫，讓他們對此保持謹慎。

FAAMG 表現遠高於大盤 (圖表取自 Zero Hedge)

近半的受訪者表示，他們預計未來 12 個月的投資組合總回報將在 1 至 5% 之間。

另一項由瑞銀全球財富所做的調查，其結論也接近，最富裕的投資人正等待股市回調之後，才準備重新進場。