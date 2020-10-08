高盛：疫情對美國經濟的損害未如最初預期嚴重

據報導，僅管新冠肺炎 (COVID-19) 疫情對美國經濟帶來衝擊，高盛 (Goldman Sachs) 在一份報告中表示，美國因疫情而受到的經濟損害遠沒有最初所預期的嚴重。

包含 David Mericle 等高盛經濟學家在報告中表示，美國商業界的破產申請案件低於疫情前的水平，企業關閉已經被證實是暫時性的，並且失業率也正在急劇下降，對於中期復甦前景來說是個好兆頭。此外，疫苗也即將問世，加上明年的進一步財政支持，對經濟的長期損害有望得到限制，並使經濟維持在穩步復甦，甚至可能出現更快的復甦。

報告中也表示，當就業人數在一個多月內減少了 2500 萬人時，勞動力市場似乎有再次遭受類似金融危機時嚴重困境的風險。但是，在疫情爆發僅 5 個月後，新增失業人數確實已經大幅減少，大約還有一半的人處在暫時性裁員的狀態。

此外，儘管近期的長期失業人數有所增加，但是隨著勞動力需求快速恢復，以及勞動力重新分配的速度加快，應該都將有助於大多數員工免於面臨先前危機時期出現的長期失業現象。

不過，克利夫蘭 Fed 總裁 Loretta Mester 則是在先前表示，儘管勞動力市場和經濟最近有所改善，但仍遠未實現通貨膨脹和就業目標。她預估今年底美國失業率將在 7% 至 8% 之間，通膨為 1%，低於聯準會 2% 的目標。

美國費城 Fed 總裁 Patrick Harker 則認為，美國就業市場可能要到 2023 年，才能恢復到疫情前水平。即使經濟持續復甦且新增病例數有所減緩，旅遊業和飯店業等部門仍可能在很長一段時間內保持低迷，對美國國內生產總值 (GDP) 和就業成長帶來拖累。