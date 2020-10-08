英國國會報告認為華為與中共明顯勾結 建議提前排除

英國國會調查報告指出，華為 (Huawei) 與中國共產黨機構有「明顯勾結證據」，建議政府應早於原定計畫，將華為排除於英國的 5G 設備網路。

針對華為的國會調查早在今年 3 月就已經啟動，當中針對一些美國政治人物、電信產業人士以及科技專家進行專訪，調查報告總結論列出作證者的觀點，認為對於華為的擔憂，是建立在該公司與中國共產黨機構間的明確勾結證據上。

英國國防委員會發布的另一項調查報告認為，2027 年底前完全排除華為設備的時程是合理的，但在特定情況下，英國政府可以考慮將時程提前至 2025 年。

上述報告稱，若盟國持續施壓要求盡快排除華為設備，或是中國帶來威脅以及全球情勢發生重大轉變，政府應思考是否能在經濟許可情況下，於 2025 年前排除華為設備。

由於華為限制令將延誤英國 5G 網路推出時程，並損及英國電信營運商利益，國會報告建議，政府應採取必要措施，盡量減少延誤時間及經濟虧損，並思考若限制令提前，是否向本土電信營運商提供補償。

針對英國國會指控，華為發言人表示該項報告立基於觀點，並非建立於事實之上，指責毫無根據，缺乏可信度。

經過英國國家安全網絡中心緊急審查後，英國政府 7 月宣布自 2020 年 12 月 31 日起停止採購華為設備，並下令在 2027 年底前將華為設備排除於英國 5G 網路。

儘管如此，國會議員仍警告，不需要一昧屈服於不適當的反華情緒，並敦促英國及盟國必須承認中國帶來的共同利益，做出封殺華為決定前，勢必以明確證據作為基礎，衡量風險過後才能做出最終決定。