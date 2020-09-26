英特爾可出貨華為、京東方收購中電、外銷訂單連六紅 本周重要大事回顧

SEMICON Taiwan 2020 國際半導體展 25 日順利落幕，SEMI 預期明年半導體晶片銷售、設備及材料市場將逐步回溫，中國面板大廠京東方宣布擬斥逾 520 億元，收購中電熊貓 2 條面板產線，創下近年中國面板史上最大併購案，另一方面，受惠半導體高階製程需求維持高檔，8 月外銷訂單連六紅，為連兩月創下歷年同期新高。

股市方面，台股本周隨美股拉回整理，周跌 642.71 點，收在 12232.91 點，上市公司市值蒸發 1.9 兆元。以下是本周重要大事回顧：

〈半導體展〉SEMI：今、明兩年中國躍居半導體設備投資額最大市場

SEMICON Taiwan 2020 國際半導體展 23-25 日登場，SEMI 產業研究總監曾瑞榆表示，在貿易紛爭不再擴大前提下，估明年半導體晶片銷售、設備及材料市場將有所成長，預期今、明年，中國將成半導體設備投資額最大的市場。

SEMI 預計市場需求將在未來幾季逐步改善，但疫情復發可能拖累復甦動能，同時也加速全球許多企業和服務數位轉型，雖然半導體產業成長可期，但不確定因素可能延續至 2021 年。

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〈半導體展〉劉德音：目標北中南產能布局平均 下一步擴建可能是台中

晶圓代工龍頭台積電董事長劉德音 23 日針對高雄設廠議題澄清表示，原則是希望北、中、南部產能布局，各達三分之一，若新竹 2 奈米基地空間不夠，下一步可能會將產能放在台中，高雄設廠並非現階段規劃。

台積電總裁魏哲家日前表示，全台灣都是台積電的基地，會持續在台深耕發展，也不排除赴高雄投資的可能；不過，劉德音表示，今年開始在台南量產 5 奈米製程，2022 年開始，3 奈米也會在台南，等同 2024 年至 2025 年，台積電約 60-70% 的產能都在台南。

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繼超微後 英特爾證實可對華為出貨

美國處理器大廠英特爾 21 日晚間證實取得華為供貨許可，英特爾全球副總裁、中國區總裁楊旭表示，既使大環境艱難，英特爾並不打算撤出中國產線，認為中美科技脫勾不符合產業規律。

而華為官網 22 日也公布，華為將聯合英特爾發表 FusionServer Pro 伺服器系列最新一代產品 2488H V6，基於英特爾 x86 架構設計，證實英特爾獲准供貨的說法。

美國 PVC 遭列中國反傾銷調查 台塑：從台灣出口不受影響

中國商務部公告，對原產於美國的進口聚氯乙烯 (PVC) 進行反傾銷調查，其中，台塑美國也名列被申請調查 PVC 產品的主要生產商及出口商，對此，台塑 25 日回應，外銷中國的 PVC 主要從台灣出口，反傾銷案對台塑美國廠沒有影響。

台塑目前 PVC 粉年產能 126.5 萬公噸，若加上美國與中國子公司產能，年產能達 320 萬公噸，是全球最大的 PVC 粉生產廠之一。

另一方面，台塑 25 日也宣布，將與日本德山株式會社成立合資公司台塑德山精密化學，雙方持股各半，據悉，台塑德山將在高雄林園興建年產能 3 萬噸的電子級異丙醇 (IPA) 廠，搶攻半導體 5 奈米與 3 奈米先進製程商機，預計明年底量產。

京東方擬斥逾 520 億元 收購中電熊貓 2 條面板產線

中國面板大廠京東方 23 日宣布將以人民幣 121.17 億元 (約新台幣 520 億元) 收購南京中電熊貓 8.5 代線、成都中電熊貓 8.6 代線，成為近年來中國面板產業最大整併案，收購完成後，京東方將分別取得南京中電熊貓、成都中電熊貓各約 80.83%、51% 股權。

市場人士分析，京東方收購中電熊貓南京 8.5 代線、成都 8.6 代線後，將坐穩全球液晶面板產業龍頭寶座，這次大舉收購更將加速京東方在大尺寸 OLED 面板技術研發、產線布局。

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〈AITA 聯盟〉盧超群：透過半導體晶片落實 AI 打造台灣成科技「U 勝美地」

台灣人工智慧晶片聯盟 21 日舉行會員大會，聯盟會長盧超群表示，台灣目前已有防疫奏效的醫療美名，及台積電供應全球大廠半導體晶片的科技美名，盼透過半導體晶片落實 AI，朝科技的「U(價值) 勝美地」邁進，成第三美。

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鴻海攜凌華合資法博智能移動 正式掛牌成立

鴻海與工業電腦廠凌華合資成立的法博智能移動 (FARobot) 正式掛牌成立。FARobot 資本額 2 億元，由鴻海現金出資 1.02 億元、持股 51％、 凌華現金出資 0.98 億元、持股 49％，總經理則由陳家榜出任。

FARobot 董事長杜墨璽認為，未來 5G 專網中，最重要的應用就是 AMR，將針對生產、倉儲，以及零售、醫療等產業 的移動載具應用，打造以實時資料分散式服務 (DDS) 為基礎的「群機智主 (Swarm Autonomy) 」次世代軟體平台與「自主移動機器人 (AMR)」等產品和服務。

達爾收購案獲中國主管機關同意 敦南 11/30 將終止上市

二極體大廠達爾去年 8 月宣布，將反向併購母公司敦南，達爾正式公告，此收購案已獲中國反壟斷主管機關核准，敦南也預計在 11 月 30 日正式下市。

達爾原先預計今年第二季完成交易，不過受貿易戰與疫情影響，影響收購案進度，市場先前就傳出，由於敦南持有昂寶 - KY 股份，此收購案將間接使昂寶 - KY 變成美企，引起中國反彈，但隨著昂寶 - KY 出售給國際私募基金，達爾收購敦南的疑慮也因此消除。

全達經營權易主 凃俊光人馬拿下過半董事席次

威盛集團旗下電子零組件通路商全達 22 日召開股東臨時會，全面改選董事，由大宇資董事長凃俊光人馬拿下過半董事席次，取得經營權，凃俊光強調，沒有所謂的經營權之爭，原有的半導體通路業務也會聘請專業經理人，繼續經營。

全達為威盛集團旗下半導體零組件銷售商，董事長為王雪紅夫婿陳文琦，負責代理微軟、威盛、聯發科等大廠的電腦零組件、軟體、周邊與通訊設備等。

聯嘉訂單能見度至少 6 年 未來 10 年看不到一片烏雲

LED 車燈大廠聯嘉總經理黃昉鈺 22 日表示，上半年營運受疫情衝擊，不過，第 3 季已逐漸恢復正常，朝向成長趨勢，未來可望越來越好，目前訂單能見度已看到 2026 年，樂觀看待未來幾年業績有跳躍式成長機會；董事長黃國欣強調，聯嘉未來 10 年看不到一片烏雲。

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8 月外銷訂單年增 13.6% 連六紅 續創歷年同期新高

經濟部統計處 21 日公布 8 月外銷訂單，半導體高階製程需求延續，加上宅經濟、遠距應用相關產品需求維持高檔，帶動科技產品接單強勁，外銷訂單達 454.9 億美元，月減 0.2%、年增 13.6%，連六紅，連兩月創下歷年同期新高。

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