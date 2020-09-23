〈半導體展登場〉劉德音：目標北中南產能佈局各三分之一 下一步擴建可能是台中

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 董事長劉德音，今 (23) 日針對高雄設廠議題澄清表示，原則是希望北、中、南部產能佈局，各達到三分之一，若新竹 2 奈米基地空間不夠，下一步可能會將產能放在台中，高雄設廠並非現階段規劃。

台積電總裁魏哲家日前表示，全台灣都是台積電的基地，會持續在台深耕發展，也不排除赴高雄投資的可能。在魏哲家做出上述表示後，近來有關台積電要到高雄設廠的議題開始發酵。

對此，劉德音今日澄清，台積電的佈局當然就是深耕台灣，原則上希望在北部、中部、南部的產能佈局，各達到三分之一，今年以前大約達到此平衡。

不過，劉德音表示，今年開始在台南量產 5 奈米製程，2022 年開始，3 奈米也會在台南，等同 2024 年至 2025 年，台積電約 60-70% 的產能都在台南。

劉德音說，目前正在規劃 2 奈米，在新竹建置二期基地，而二期也許太小、不太夠，由於台中現有廠區旁還有擴張的彈性，若新竹基地空間不夠，可能會將一小部份產能放在台中，這是目前的下一步。

劉德音也說，未來會考慮平衡北、中、南部的需要，再下一步可能是北部的可能性居多，希望能讓工程師們安家立業，與家庭一起在北部生活；高雄以後當然會有機會，但現階段來說，達到 北、中、南部平衡還是主要的目的。

劉德音並澄清，當初是說不排除去高雄設廠，但最後報導出來，卻變成台積電要到高雄設廠，會向政府、管理局解釋清楚。