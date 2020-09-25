台股周線收黑市值蒸發近2兆 短線拉回震盪壓力加劇

台股隨美股拉回整理，單週下跌 642.71 點，收在 12232.91 點，週線收黑，上市公司市值蒸發 1.9 兆元，法人表示，近期盤面震盪主要受兩岸關係緊張、美中兩強持續拉鋸，加上美股科技股轉弱，在外資賣壓籠罩下，盤勢短線壓力難解。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，近期盤面震盪，主要受到美中與兩岸政治形勢變化的干擾，觀望氣氛漸濃，外資同步在期現貨市場減碼，讓台股衝上歷史高點後拉回整理。

從資金面來看，近一周外資累積賣超金額逾 700 億元，目前外資期貨未平倉口數走低，持有 0050 反的金額創高、借券賣出餘額也上揚至 6 月份的水準，以籌碼面走勢推論，對近期盤勢形成一定程度的壓力。

廖哲宏指出，儘管近期大盤受外部諸多不確定等因素干擾而出現波動，但漲多拉回以及在美國大選前的波動，實屬合理，且基本面並沒有發生結構性改變，在寬鬆貨幣政策下，可望繼續支撐台股資金行情。

展望後市，廖哲宏表示，在非經濟因素方面，美中貿易與兩岸關係為現階段的觀察重點，加上美國大選的影響仍待時日去化，台股短線走勢偏向保守。

但考量近期台股下跌並非來自於基本面結構轉變，建議可逢回伺機布局或碼具有中長期競爭優勢的類股，迎接相關風險淡化後的獲利機會。