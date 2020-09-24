〈京東方收購中電〉面板競爭壓力趨緩 驅動晶片價格可望更持穩

中國面板大廠京東方今 (24) 日宣布，將收購中電熊貓南京與成都兩條產線，市場看好，隨著京東方取得面板市場話語權，面板業競爭激烈的態勢將趨於緩和，其中作為面板重要零組件之一的驅動晶片，價格走勢也可望更趨穩定，有助台廠聯詠 (3034-TW)、敦泰 (3545-TW) 獲利持穩。

京東方今日宣布，將以人民幣 121.17 億元，折合新台幣約 520 億元，收購南京中電熊貓 8.5 代線、成都中電熊貓 8.6 代線，成中國面板產業近年來最大整併案，收購完成後，京東方將分別取得南京中電熊貓、成都中電熊貓各約 80.83%、51% 股權。

研調機構 TrendForce 認為，京東方今年在 10.5 代線加入後，在全球大尺寸面板市占將達 21.1%，而中電熊貓南京 8.5 代線、成都 8.6 代線，市占合計約 4.7%，京東方若收購成功，將掌握全球超過 25% 的市占，2021 年更有機會上看 28%。

市場看好，隨著京東方在全球取得更多產能，維持領先地位，面板市場將因競爭者減少，淡季時殺價搶市占、激烈的競爭狀況也將趨緩，在此情況下，面板零組件供應商遭砍價的壓力也有機會降低。

聯詠、敦泰近期受惠 8 吋晶圓產能滿載，傳出已調漲部分價格，漲幅最多達 10%，不過隨著面板業持續整併，未來產業競爭壓力趨緩，進入淡季循環時，驅動晶片單價走勢將更為持穩，有助各廠維持獲利。