〈外銷訂單〉9月可望連七紅 Q3將創歷年同期新高

受惠半導體高階製程、宅經濟等需求維持高檔，8 月外銷訂單連六紅，連兩月創下歷年同期新高，展望未來，經濟部統計處處長黃于玲表示，5G、高效能運算需求延續，預期 9 月外銷訂單可望連七紅，助推第 3 季金額創下歷年同季新高，全年也可望保持正成長。

經濟部預估 9 月外銷訂單將達 455-470 億美元，月增 0-3.3%、年減 0.1-3.2%，可望再創歷年同月新高，累計第 3 季外銷訂單將達 1366-1381 億美元，季增 15.3-16.6%、年增 8.3-9.5%，同樣將創下歷年同季新高。

黃于玲表示，下半年仍有三大因素助推外銷訂單成長，第一，資通訊新品備貨潮逐步浮現，往年第 4 季也為傳統備貨旺季，第二，5G、高效能運算、遠距商機延續，最後，各國重啟經濟活動，也有助傳統貨品訂單、需求回溫。

另一方面，在各國逐步解封、新品備貨潮帶動下，我國 8 月主要接單地區金額皆呈現雙位數成長，其中，美國接單金額達 137 億美元，年增 19.5%，為歷年同月新高，中國、歐洲地區接單也分別達 128.8 億美元、81.2 億美元，年增 21%、21.2%，分別創下 2018 年 2、1 月以來最大增幅。

海外生產比方面，8 月持續受高度仰賴海外生產的資訊通信產品接單成長，讓外銷訂單海外生產比達 53.7%，年增 3.4 個百分點，累計前 8 月年增 1.8 個百分點。