〈AITA聯盟〉盧超群：透過半導體晶片落實AI 打造台灣成科技「U勝美地」

台灣人工智慧晶片聯盟今 (21) 日舉行會員大會，聯盟會長盧超群表示，台灣目前已有防疫奏效的醫療美名，及台積電供應全球大廠半導體晶片的科技美名，盼透過半導體晶片落實 AI，朝科技的「U(價值) 勝美地」邁進，成第三美。

盧超群表示，自己常與美國半導體公司領袖進行視訊會議，大家都怕疫情造成供應鏈的困擾，若台灣疫情沒有如此成功，包括台積電 (2330-TW)、聯電 (2303-TW)、日月光 (3711-TW)、鈺創 (5351-TW) 等公司，都無法有效供應產品。

盧超群指出，台灣半導體產業還是正面發展，顯示國民素質與台灣對世界產業研發的友善性，大量得到肯定。

盧超群表示，台灣現在有三「美」，第一美是台灣防疫奏效帶來的醫療美名，第二美是半導體業有台積電供應全球大廠晶片的科技美名。

盧超群並說，盼透過半導體晶片落實 AI，達成台灣全民使用 AI，從過去的科技島，進一步走向世界尊重的、科技「U(價值) 勝美地」邁進，成為台灣的第三美。

盧超群也說，創新是現在台灣極為需要的，希望未來 AI on chip 能產生新的發明，並透過 AI on chip，吸引年輕人投入科技產業，近幾年台灣科技業人才面臨供不應求情況。

台灣人工智慧晶片聯盟舉行會員大會，新思科技、神盾、日月光等公司發表透過聯盟平台投入的成果，並邀請廣達董事長林百里、新思科技首席營運長 Sassine Ghazi 針對 AI 發展方向，發表專題演講。