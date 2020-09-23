〈半導體展登場〉王美花：政府將協助產業升級 延續台優勢地位至下世代

經濟部長王美花今 (23) 日出席 SEMI(國際半導體產業協會) 大師論壇，會中指出，政府將協助台灣半導體業，支持上、下游產業升級，期望將台灣半導體業的領先優勢延續至下世代。

王美花表示，台灣半導體產值今年可望達 1000 億美元，約合新台幣 3 兆元，所有全球領先的 5G、AI 晶片大廠，包括輝達 (NVDA-US)、蘋果 (AAPL-US) 等，都交由台灣半導體供應鏈進行製造。

針對美中貿易戰影響全球供應鏈，王美花認為，儘管外在環境變動，創新仍是領先的主要因素，台積電就是一個非常好的例子，持續投入資本支出，追求技術領先，有效降低華為禁令帶來的衝擊。

王美花強調，政府將吸引國際企業來台投資，目前也已陸續與企業簽訂 LOI(合作意向書)、MOU(合作備忘錄)，與台灣半導體業做連結，同時支持上、下游產業升級，期待台灣不僅在這世代維持領先，並延續至下世代。

王美花提及，政府先前政策已吸引美光、谷歌等大廠來台投資，有助台灣半導體、ICT(資通訊) 產業發展，其中，美光就積極投資台灣，把台灣當成 DRAM 重要的研發基地，谷歌也在台建置資料中心，並建立 AI 研發中心。

王美花看好，台灣半導體業將持續在全球供應鏈扮演重要的角色。