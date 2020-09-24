〈京東方收購中電〉京東方擬斥逾520億元 收購中電熊貓2條面板產線

中國面板大廠京東方 23 日宣布將以人民幣 121.17 億元 (約新台幣 520 億元) 收購南京中電熊貓 8.5 代線、成都中電熊貓 8.6 代線，成為近年來中國面板產業最大整併案，收購完成後，京東方將分別取得南京中電熊貓、成都中電熊貓各約 80.83%、51% 股權。

根據京東方公告，將以不低於人民幣 55.91 億元 (約新台幣 239 億元) 收購南京中電熊貓 8.5 代線約 80.83% 股權，另以不低於人民幣 65.25 億元 (約新台幣 279 億元) 收購成都中電熊貓 8.6 代線 51% 股權。

京東方進一步指出，成都中電熊貓 8.6 代產線可切割 50、58、70 寸等尺寸產品，將有助京東方完善整體產線、產品，也將與既有成都、重慶、綿陽等廠發揮綜效，更符合京東方朝半導體顯示領域發展目標。

市場人士則分析，京東方收購中電熊貓南京 8.5 代線、成都 8.6 代線後，將坐穩全球液晶面板產業龍頭寶座，這次大舉收購更將加速京東方在大尺寸 OLED 面板技術研發、產線布局。

韓廠近年持續退出 LCD 市場，轉攻 OLED 顯示技術，目前在全球拿下近 9 成 OLED 市占，京東方等中國廠商也積極搶進，市場就傳，京東方今年雖未成功打入蘋果 iPhone 12 供應鏈，但正加緊建置產線，以因應明年 iPhone 13 OLED 面板需求，也符合這次大舉收購中電熊貓產線布局。