〈聯嘉展望〉Model 3拉貨旺 特斯拉營收比重可望上看15%

LED 車燈廠聯嘉 (6288-TW) 今 (22) 日發布營運展望，對於市場關注供貨特斯拉的情況，聯嘉總經理黃昉鈺說明，從目前客戶端拉貨來看，今年預計至少出貨 30 萬台，約占聯嘉營收 12-15%，未來一年最大產能將朝 50 萬台邁進，明顯感受 Model 3 和 Model Y 需求熱度。

黃昉鈺指出，Model 3 和 Model Y 使用同樣的光源，因此同樣光源出貨後，無法得知客戶如何搭配燈具與數量，不過，由於特斯拉暢銷車款 Model 3 除了中國製造的產品以外，其他車尾燈模組均由聯嘉提供，估今年至少出貨 30 萬台。

黃昉鈺進一步說明，若沒有疫情，一年最大產能可上看 50 萬台，現在仍朝這個方向邁進，明顯感受到特斯拉車款供不應求，每個月出貨正從 1.5 萬台提升至 1.8 萬台。

展望後市，聯嘉提出 5 大發展計畫，包含將持續開發及優化應用於汽車市場且符合 AEC-Q 驗證的 LED 光源，擴大 LED 元件光源的銷售以提升市占率；持續以專利車燈用光源模組 Uniflex 相關技術，讓應用面擴及汽車尾燈、煞車燈、方向燈及日行燈等各種車燈，目標模組出貨量超過全美 20%；智慧型 LED 汽車頭燈開發；開發微小間距 MiniLED 顯示屏用於汽車儀表與大型 LEDDisplay，以及持續開發性價比更高的 LED 戶外照明及號誌燈等綠能產品，並參與智慧城市服務，期望成為北美重要供應商之一。