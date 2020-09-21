〈AITA聯盟〉林百里：未來十年科技發展很刺激 6G將在未來五年出現

廣達 (2382-TW) 董事長林百里今 (21) 日出席台灣人工智慧晶片聯盟 (AITA) 會員大會，面對科技發展，他表示，AI 將從過往中央雲端運算 (Central Cloud) 轉變到邊緣雲運算 (Edge Cloud)、IOT 智能運算 (Device)，預期 6G 超智慧連結社會將在五年後出現，近十年科技發展會很刺激。

林百里表示，過去 4G 是由智慧型手機帶起的，5G 則具備低延遲大寬頻特性，搭上 AI 應用發展，5G 成萬物聯網時代，就如同龐大供電系統，廠商是電廠、5G 是電網、各項電器應用則是廠商所瞄準的終端服務，不論半導體或是組裝廠都必須讓應用產生價值。

展望未來，林百里預期，6G 超智慧連結社會將在 5 年後出現，近十年科技發展會很刺激，6G 將涵蓋衛星、航空、地面、海洋等基礎建設，全方位連結陸海空生活圈，像是大規模模擬、氣候變遷、教育、能源方案、計算生物學、疾病預防等都是未來應用發展。

林百里進一步指出，半導體有摩爾定律，但 AI 模型對於算力需求每 3-4 個月都是以翻倍速度進行，快過摩爾定律，因此廠商更需要積極應對，提升軟硬體整合，加速提升產品速度、效能。

在 5G 雲端、AI 發展趨勢下，林百里指出，AI 人工智能在裝置上的覆蓋率將從 2018 年的 10%，預期到 2025 年將達到 100%，包含手機、汽車、XR、個人電腦、平板、智慧裝置都將搭上 AI、互相連結。