〈美股盤後〉蘋果四巫日墜落 美股連黑三週自去年首見

週五 (18 日) 四巫日降臨，美股全線走黑，投資者對新刺激法案的前景感到不安，美中緊張情緒也影響到市場情緒。

蘋果股價墜落、科技股成拉鋸戰核心，連續第三天下跌，道瓊跌逾 200 點，標普、那指和費半跌逾 1%。

道瓊本週小幅下跌，標普週跌 0.7%，那指週跌 0.6%。道瓊、標普和那指連續第三週下跌。創下自去年以來最長週連跌。

四巫日結算是指美國市場於季月（三月、六月、九月、十二月）第三個星期五之四種衍生性金融商品 (股票指數期貨、股票指數選擇權、個股期貨、個股選擇權) 到期結算日，按往常經驗，預期股市波動可能加劇。

美中方面，美國商務部宣布，本周 (20) 日起禁止 TikTok 和微信 (Wechat) 在美國境內應用商店的下載、更新。川普稱，沒必要推遲 TikTok 下架的決定。

兩黨談判仍窒礙難前，美國眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 強勢表態，重申新一輪刺激法案規模至少要達 2.2 兆美元，意味美國要達第四輪刺激法案還差很遠。

美國總統川普表示，白宮有意提 1.5 兆美元新紓困案，敦促參議院共和黨提高新紓困規模。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 3020 萬例，死亡數突破 94.6 萬例，美國累計確診超過 667 萬例，累計死亡數達 19.7 萬。

美國，加拿大和墨西哥將邊境封鎖延長至十月，丹麥到希臘的歐洲國家宣布新防疫限制措施，英國考慮實施新全國封鎖。

川普週五預測，所有美國人在明年四月之前可接種新冠疫苗，這和 CDC 主任 Robert Redfield 週三的預測 (明年夏季或秋季) 不一致。CDC 週五修正新冠檢測指南，稱無症狀患者不一定需要檢測。

週五 (18 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 244.56 點，或 0.88%，收 27,657.42 點。

標普 500 指數下跌 37.54 點，或 1.12%，收 3,319.47 點。

那斯達克指數下跌 117.00 點，或 1.07%，收 10,793.28 點。

費城半導體指數下跌 33.17 點，或 1.51%，收 2,160.97 點。

標普所有板塊一片血染，房地產、公用事業和材料半塊領跌。(圖片：Finviz)

五大科技巨擎同步挫跌。蘋果 (AAPL-US) 下跌 3.17%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.24%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.79%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 2.42%；臉書 (FB-US) 下跌 0.90%。

道瓊成分股跌跌不休。波音 (BA-US) 下跌 3.81%；IBM (IBM-US) 下跌 1.73%；家得寶 (HD-US) 下跌 1.70%；3M (MMM-US) 下跌 1.64%；Nike (NKE-US) 下跌 1.46%；思科 (CSCO-US) 下跌 1.39%。

費半成分股幾全趴。AMD (AMD-US) 下跌 2.12%；英特爾 (INTC-US) 下跌 0.85%；美光 (MU-US) 下跌 0.47%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 2.20%；高通 (QCOM-US) 下跌 3.65%。

台股 ADR 集體收低。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 2.05%；聯電 ADR (UMC-US) 持平；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 0.71%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.30%。

焦點個股消息

繼三天前 Snowflake 後，創造多款熱門遊戲的跨平台遊戲引擎 Unity Software 週五掛牌上市，以 52 美元的價格發行了 2500 萬股股票，其股價上漲 31.44% 至每股 68.35 美元。

特斯拉 (TSLA-US) 上漲 4.42% 至每股 442.15 美元。摩根士丹利週五表示，電池日可能帶來戲劇性改變，投行派珀桑德勒上調特斯拉的目標價至 515 美元。

由於基本面疲軟，摩根大通下調了超越肉類公司的評級。超越肉類 (BYND-US) 重跌 5.20%。

美國鋼鐵 (X-US) 最新財報表現低於預期，其股價暴漲 4.88% 至每股 8.82 美元。該公司 CEO David Burritt）表示，在 6 、7 月經歷的市況改善到 8 月和 9 月已加速。

美國 20 日起將禁止下載 TikTok 微信，拖累甲骨文 (ORCL-US) 下跌 0.71%；沃爾瑪 (WMT-US) 下跌 1.02%。

經濟數據

美國 9 月密大消費者信心初值報 78.9，預期 74.9，前值 74.1

華爾街分析

Finck Privatbankiers AG 首席策略師 Robert Greil 表示：「在 Fed 最近的會議之後，市場顯得缺乏信心，市場正在等待下一輪刺激措施，不管是來自 Fed 或是國會。」

紐約人壽投資分析師 Lauren Goodwin 說：「投資者一方面面臨難以置信的高度不確定性，另一方面又擔心錯失良機，擔心市場可能繼續走高，不確定性和害怕錯過 (FOMO) 的緊張關係是顯而易見的。」

Globalt Investments 高級投資組合經理 Tom Martin 說，市場在 9 月 2 日登峰，接著迅速下跌，先前很多表現良好的科技股和成長型股票下滑。儘管科技股和成長股遭遇拋售，但這並不意味著 (估值) 極端的情況已完全消除。