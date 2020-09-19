〈輝達買安謀〉防ARM收購案告吹？Nvidia同意預付軟銀12.5億美元簽約金、IP專利費7.5億美元

財經週刊 Barron's 報導，若 輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 無法順利完成與軟銀旗下晶片設計公司安謀 (ARM) 的收購案，Nvidia 已同意預先支付軟銀 12.5 億美元現金，這筆金額將包含在 20 億美元的簽約金中。

週五軟銀股價下跌 2.2%，至每股 30.87 美元；Nvidia 下跌 2.2%，至每股 487.42 美元。

根據協議細項的證券文件顯示，剩餘的 7.5 億美元簽約金，將用於購買 ARM 的 IP(智慧財產權) 專利，目前尚不清楚為何 Nvidia 需要先付專利費給正在收購的技術。

軟銀、ARM 和 Nvidia 均拒絕置評。

Nvidia 周一宣布以 400 億美元收購 ARM，這項交易將包含 120 億美元的現金，以及價值 215 億美元的 Nvidia 股票，總計有 4,430 萬股。

如果 ARM 業績在 2022 年 3 月止的會計年度達到特定目標，軟銀可能會額外獲得 50 億美元的現金或股票。Nvidia 還將向 ARM 員工支付 15 億美元的 Nvidia 股票。

400 億美元看似天價，但若不考慮付給 ARM 員工的股票和給 ARM 的專利費，交易總金額將降至 377.5 億美元。

且如果 ARM 表現不如預期，Nvidia 就不需支付額外的 50 億美元，使得協議總金額降至 327.5 億美元，僅略高於軟銀 2016 年收購 ARM 的交易金額 320 億美元。