美國超級富豪伺機獲利了結 散戶再淪為接盤俠？

隨著市場自 3 月低點回升，身為市場主力，全球超級富豪和企業高層不斷尋找機會獲利了結，毫無戒心的散戶投資人則往往在經濟衰退之際淪為接盤俠。

《彭博社》數據指出，截至 9 月 11 日當週，企業高層拋售持股規模高達 4.73 億美元，反之僅買入價值 950 萬美元股票。

其中，德國制動系統製造商克諾爾集團 (Knorr-Bremse AG) 所有者 Heinz Hermann Thiele 已出脫約 12 億美元股票，荷蘭金融科技公司 Adyen NV 創辦人及內部高層共出售 8.21 億美元股票，此外，美國工業集團 Fortive Corp. 董事會成員亦拋售約 10 億美元股票。

南韓 Kiwoom 證券分析師 Seo Sang-young 認為，無論基本面如何，股市估值已大幅上漲，波動性正持續增加。

事實上，早在今年 2 月美股突破新高之際，那些美國前 1% 的富豪就已經開始大手筆出脫手中持股，將「精明資金」(Smart Money) 拋售給那些毫無戒心且興奮的散戶投資人。

高盛 (Goldman Sachs) 數據顯示，當市場一步步陷入衰退，身處財富頂端的 1% 的富人往往大幅拋售手中持股，然而，對於 90％的散戶投資人來說，情況正好相反。

資產佔美國前 1% 的富人及共同基金持股，往往呈現順循環趨勢 (圖：高盛)

大多數未經歷練的散戶投資人，往往因無法預期風險，在最糟糕的時候才開始追漲，此舉不僅沒辦法讓他們獲利，反而導致市場陷入困境，從下圖可觀察出，在經濟陷入衰退之際，90％散戶的持股反而大幅成長。