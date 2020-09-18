美國商務部證實：週日下架微信TikTok

美國商務部週五 (17 日) 發布最新聲明中稱，從 9 月 20 日開始，美企將被禁止銷售中國社交應用微信 (Wechat) 和短影音平台「抖音」海外版 TikTok。

這意味著蘋果 (AAPL-US) 和 Google 運營的主要應用商店 (App Store) 將不得不下架這兩款應用程式。

該聲明還禁止美企通過微信提供在美國境內轉帳或處理付款的服務。

最新聲明中指控，中國已利用這些應用程式威脅美國國家安全，「在川普總統的指導下，美國政府已採取重大行動，打擊中國惡意收集美國公民個人資料的行為，同時推廣我們國家價值觀、民主的基於規則的規範，以及積極執行美國法律和法規。」

美國商務部長羅斯 (Wilbur Ross) 表示，美國外國投資委員會 ( CFIUS) 正在審查甲骨文和 TikTok 的交易案，和的談判正在進行中。這暗示了這筆交易遠未完成。

美國總統川普預計週五將發表聲明是否會批准甲骨文以值得信賴的技術合作夥伴入股 TikTok。

尚不清楚商務部的聲明是否意味著在周日的最後期限前沒有達成交易的可能性。

受此消息影響，Snap (SNAP-US) 和 Facebook (FB-US) 等美國社交媒體週五盤前股價同步上漲逾 2%。甲骨文 (ORCL-US) 盤前股價下跌逾 1%。