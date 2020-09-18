新興股市蓄勢待發 哪些最有機會？

成熟國家股市從今年低點以來，曾一度大漲超過 55%，受到科技股拉回修正影響，美股漲勢暫緩。此時許多資金皆轉向稍微落後的新興市場股市，投資新興市場股市要注意哪些指標？其中哪些國家最有潛力（取 MSCI 新興市場指數前 12 大國家做比較）？

1. 匯率穩定度，台灣稱霸

新興市場國家因為資本規模較小，容易受到外資動向所影響。當景氣熱溢至新興市場時，資金效應推升新興市場股匯雙漲，然而，一旦經濟狀況出現反轉或黑天鵝事件時，資金會快速撤出而出現股市被拋售、流動性下降，及匯率出現大幅貶值的惡夢。因此在投資新興市場前，必須研究該國貨幣穩定的能力如何。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料截至 2020/9/10。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

經常帳餘額佔 GDP 比重和財政餘額佔 GDP 比重，是觀察新興市場貨幣是否穩定的重要指標。當新興國家具備經濟上的優勢時，通常可以取得較高的經常帳餘額佔 GDP 比重，也代表該國貨幣易升難貶。而財政餘額佔 GDP 比重，則可用做判斷該國能否獨立透過財政方法來刺激本國經濟，兩項數值都應該越高越好。台灣的這兩項比值都非常優異，大幅領先後面的南韓、俄羅斯、泰國。

2. 製造業指數比較

如果改以製造採購業經理人指數來看，已經有不少國家已經重新站回擴張區，而且巴西、南非兩個國家更是超過今年年初疫情前的水準。而第一點中提到的台灣、俄羅斯則緊接在後。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料截至 2020/9/15。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

台灣新訂單分項更是超過了過去 20 個月的數值，顯示全球對台灣製造業的需求仍在增加。而在出口分項也由電子、資通帶動，回到近期相對高點。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料截至 2020/9/15。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. 每股盈餘比較，看各國股市未來成長性

根據彭博統計的各新興國家未來 12 個月 EPS 成長率的預估值來看，前五名表現最為突出，分別是南韓、墨西哥、馬來西亞、台灣和巴西。而這幾個股市目前的本益比各是 29.3、21.7、23.2、20.7、66.9，以台灣股市最為便宜。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料截至 2020/9/15。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

新興股市有機會，台灣股市最吸睛

隨著美國總統大選逼近及近期美國股市漲多等不確定性升高，新興股市有望吸引市場資金的關注。透過投資整體新興市場能參與該市場未來資金行情且分散單一國家風險，但如果要更積極地從中選出新興單一國家的話，除了需要關注未來成長性，也需要將國家健全度納入考量。而在新興國家當中，台灣是匯率、價格與未來性綜合來看都表現相當不錯的國家。

鉅亨精選基金

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鉅亨投顧獨立經營管理

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

各銷售機構備有基金公開說明書及投資人須知，歡迎索取。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用），已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。

投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估，該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

不動產證券化型基金得投資於高收益債券，其投資總金額不得超過基金淨資產價值之 30％。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。

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