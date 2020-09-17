【摩根市場洞察 發掘投資契機】市場變數驟增 年底的投資策略得跟上

林雅慧 Agnes Lin 摩根投信環球市場策略師

重點精華 :

科技股漲多拉回，但現階段的震盪反而是逢低布局的機會。 價值股短期的確有表現機會，但須避開航空與旅遊相關產業。 建議拉長期間分批投資科技與亞洲、美國相關股票，並搭配高收益債與新興市場債。

事件

最近美國科技股進入了漲多休息的階段，川普與拜登的民調又開始拉近，中國與印度在邊界的緊張態勢甚至已到了戰爭邊緣，再加上新冠疫苗的試驗跌跌撞撞，可見愈接近第四季，市場的變數就愈多；今年的反彈會就此終止，還是休息再上？

影響

科技類股確實面臨漲多拉回與評價面過高的修正預期，不過，科技股的拉回雖然緩和了先前過熱的市場情緒，但也因此刺激了類股輪動，造就了價值型股票短期內的表現機會。但投資人宜避開即便疫苗問市也無法立刻回復常態的特定產業，例如：航空、旅遊業等。不過，倘若目前的利率水準要延續更久，長線來看，成長型股票終究會比價值型股票有優勢。

資料來源： FactSet，標準普爾，Compustat，摩根資產管理整理，「Guide to the Markets – Asia」。最新資料：截至 2020 年 6 月 30 日

建議

雖然科技股正在休息狀態，但隨著第四季傳統新產品上市及消費旺季效應， 5G、雲端及數位轉型等趨勢持續下，科技股現階段的震盪，反而應該被視為逢低布局的契機；此外，儘管地緣政治紛擾，但亞股在評價面相對於成熟市場更有吸引力，且在新興市場中亦相對具有基本面的優勢，由於各國央行傾向寬鬆貨幣政策，在充沛的流動性與優於預期的企業獲利刺激下，現階段宜拉長投資期限，以掌握長線投資的潛力。

債券方面，雖然景氣漸進的復甦可能推升通膨溫和走揚，但央行仍會延續鴿派的貨幣政策，且資金在實質負利率的環境也會持續尋找收益，建議用主動式管理的方式參與高收益債的投資機會，而在美元趨貶與評價面的利多基礎上，新興市場債也值得投資人配置。

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