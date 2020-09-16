日本8月對中出口年增5.1% 連2個月成長

日本 8 月份出口額報年減 14.8% 至 5 兆 2327 億日圓，進口額報年減 20.8% 至 4 兆 9844 億日圓，當月貿易收支報 2483 億日圓的盈餘，連續兩個月出超，也大幅優於《路透社》整理的市場預測中數 375 億日圓入超。對中國市場的出口額年增 5.1%，連續 2 個月增加。

日本 2020 年 8 月貿易收支初值 (圖片來源：日本財務省)

日本財務省週三 (16 日) 公布最新貿易統計初值。8 月份出口額年減 14.8%、連續 21 個月減少，進口額年減 20.8%、連續 16 個月減少。新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續造成全球經濟活動停滯，不過日本進出口額的減幅皆從 7 月起開始縮小。

根據《路透社》事前所整理出的市場預測中數，出口額預測年減 16.1%、進口額預測年減 18.0%，進口的實際減幅大於預期。

日本 8 月份出口的主要減少品項方面，汽車年減 19.4%、礦物性燃料年減 68.8%、船舶年減 57.3%。進口的主要減少品項方面，原油年減 52.5%、液化天然氣年減 44.2%、煤炭年減 42.3%。

在日本最重要貿易夥伴的中國、美國市場方面，8 月份對中出口年增 5.1%、連續 2 個月增加，對美出口年減 21.3%、連續 13 個月減少。