SSD成日本市場主流 去年採用率超越傳統硬碟 明年上看8成

日本電腦的傳統硬碟 (HDD) 與固態硬碟 (SSD) 的使用比例，在 2019 年出現逆轉。SSD 的搭載率上揚至 6 成，首度超越傳統硬碟。理由在於 SSD 價格下滑，研調公司預估，2021 年的搭載率也可望超越 8 成。

《日本經濟新聞》週二 (8 日) 報導，根據研調公司 Techno Systems Research(TSR) 數據，日本 2019 年與 PC(含筆電、桌機、螢幕) 相關的 SSD 搭載台數約 1.6 億台，年增逾 4 成。搭載 SSD 的產品比例達到 6 成，超越傳統硬碟。

SSD 是搭載了 NAND FLASH (快閃記憶體) 的資料儲存裝置，普及原因與價格下跌有關，過去單價過高，不過快閃記憶體價格在 2019 年下滑，使得 SSD 更為親民，今年第二季 256GB 容量 TLC 的大宗採購價格，約落在 40 至 41 美元，較兩年前下滑 4 成左右。

而主流產品傳統 2T 容量硬碟，產品價格約為 56 美元，行情大致走穩。

若以每 GB 的單價成本來看，第二季 SSD 約為傳統硬碟的 5.7 倍，較 2018 年的 9.5 倍，差距大幅縮小。

此外，新冠肺炎 (COVID-19) 吹起宅經濟風潮，消費者對電腦的需求大增，也是 SSD 普及的可能原因之一，由於採用率的增加，使得量產效果提升，2021 年的普及率很可能突破 8 成。

除了電腦應用，SSD 也可能因為年底上市的全新 PS5 及 Xbox 而加速普及，現行 PS4 採用傳統硬碟，讀取 1GB 的資料需要花費 20 秒。採用 SSD 的 PS5，讀取 2GB 資料只需要 0.27 秒。

至於數據中心，對傳統硬碟仍有穩固需求存在，硬碟廠商表示，近線儲存 (Nearline Storage) 所使用的伺服器，對於傳統硬碟的需求暢旺。