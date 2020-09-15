印度股市大漲的單一最大推手 亞洲首富旗下信實工業6個月漲164%

亞洲首富安巴尼 (Mukesh Ambani) 旗下信實工業集團 (Reliance Industries Ltd.)，從 3 月 23 日印度股市觸底以來，股價上漲 164%，占印度股市市值增加的 43%，相較美股飆升靠 FAANG 五大科技股，單一個股推升印股的力道更強，同時也使得共同基金依權重加碼面臨上限的問題。

印度股市對單一個股的重度依賴使得那些重量級美國科技股的市值膨脹看起健康多了，信實工業 3 月下旬以來股價漲幅 164%，貢獻了標普 BSE Sensex 指數 43% 的漲幅，相較同期 FAANG 五大科技股貢獻標普 500 指數的漲幅則為 22%。

信實工業占 Sensex 指數權重拉高至 17%。(來源：Bloomberg)

身為印度石油巨擘的信實工業，今年以來的市值幾乎翻了一倍，已來到 2000 億美元以上，在大力推動數位和電子商務業務有成下，獲得了與臉書 (FB-US)、谷歌 (GOOG-US) 等美國科技龍頭的爭相投資。

目前信實工業占印度 Sensex 指數的權重已從一年前的 10% 拉高至 17%，並從自三月低點以來，已貢獻了該指數 50% 的漲幅。

信實工業的市值和權重快速膨脹，也使得印度主動式管理基金面臨了一個問題，那就是這些基金持有信實工業單一個股已達到監管規定的加碼上限。

Kotak 資本管理公司表示，由於基金經理無法再加碼信實工業等不斷上漲的個股，也就是無法依權重進行加碼或調整，因此存在追隨指數的風險。

而美股最大市值公司蘋果 (AAPL-US)，儘管市值超過 2 兆美元，但 3 月下旬以來，對標普 500 指數的漲幅貢獻度則為 11%，還遠不及信實工業對印度股市漲幅的貢獻度。