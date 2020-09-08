疫情影響 日本7月消費支出減幅擴大 年減7.6%

日本總務省週二 (8 日) 公布最新數據。根據 7 月份的家計調查，日本 2 人以上家庭的平均消費支出報 26 萬 6897 日圓，去除物價變動影響的實質支出為年減 7.6%。

日本消費支出走勢圖 (圖片來源：日本總務省)

今年 4、5 月出現 2 位數衰退，6 月恢復到年減 1.2%，7 月又因新冠肺炎 (COVID-19) 疫情惡化，年減幅再擴大。

日本家庭的消費支出，自從日本消費稅在 2019 年 10 月由原本的 8% 調漲至 10% 後，已連續 10 個月出現衰退。

加上肺炎疫情影響，3 月減少 6.0%、4 月減少 11.1%、5 月減少 16.2%，日本政府 5 月 25 日宣布解除緊急狀態後， 6 月出現明顯改善，當月年減幅收斂至 1.2%。

7 月經季節調整後的數據，則是月減 6.5%，在相隔 2 個月後再度出現下滑。

從品項來看，服飾類年減 25.3%，較 6 月 (年減 6.9%) 明顯惡化。6 月年增 25.9% 的內衣類，於 7 月時轉為年減 6.2%。日本總務省認為，這是由於 7 月的百貨折扣提前在 6 月上路。

此外，6 月年增 34.3% 的鐵路通勤月票，在 7 月轉為年減 37.4%。6 月年增 69.9% 的學生定期月票，也在 7 月出現 56.2% 的減少。主要由於日本緊急狀態解除後，日本通勤族及學生們在當時換購月票，而在 7 月出現回落。

飛機票價在 7 月出現年減 86.9%，減幅也較前月更為擴大。

休閒娛樂及外食相關的消費也持續不振。套裝旅遊支出年減 89.1%，電影、戲劇等花費年減 85.2%，遊樂園等相關花費年減 71.1%。外食費用年減 26.7%、酒水也出現 54.0% 的大幅減少。