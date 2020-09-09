日本8月工具機訂單總額年減23.3% 連續23個月減少

日本工具機工業會 (JMTBA) 週三 (9 日) 公布最新統計數據。日本 8 月的工具機訂單總額 (初值) 報 678.91 億日圓、年減 23.3%，連續 23 個月出現衰退。與上月相比則是報月減 2.7%，在近 3 個月來首度轉衰。

其中在內需部份的訂單金額報 230.41 億日圓、年減 38.6%(月減 7.1%)，連續 21 個月出現減少。

外需部份的訂單金額報 448.5 億日圓、年減 12.0%(月減 0.3%)，連續 23 個月出現減少。

此外，根據 JMTBA 日前所公布的 7 月份工具機訂單總額終值，金額報 697.88 億日圓、年減 31.1%。以 7 月份的單月表現來看，是自 2009 年以來首度跌破 700 億日圓。不過就前月比來看，也已經連續 2 個月出現改善，部分表現出現復甦現象。

中國在基礎建設及遠距工作相關的工具機之外，與汽車產業相關的生意討論也有所增加。7 月份訂單金額也在相隔 16 個月後，又再度超越 180 億日圓，也連續 2 個月優於去年同期。

雖然各種跡象顯示中國市場似乎出現好轉，不過 JMTBA 的飯村幸生會長也在當時表示，目前中國市場的需求是由內需主導，今後的出口若沒有增加，工具機訂單也恐難出現成長。在看法上趨於慎重。