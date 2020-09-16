DSCC：華為受美禁令限制 三星有望奪得折疊機80%市佔率

南韓科技巨頭三星電子 (Samsung Electronics) 在 9 月份發表了新一代的可折疊式手機 Galaxy Z Fold 2，引起市場關注。市場研究公司 DSCC 在報告中表示，三星電子有望在今年全球折疊機市場中奪得市場主導地位。

報告中預期，今年三星在折疊機市場中的市占率將超過 80%，主因為在美國的禁令下，來自中國的競爭對手華為 (Huawei) 尚無法推出新款折疊機 Mate X2。DSCC 負責人 Ross Young 表示：「預期的市占率較高，主要是由於三星折疊機的成功，以及華為因美國的禁令而未能推出 Mate X2。」

華為原先預定在 10 月份發布新的折疊機 Mate X2，但在美國的禁令之下，使華為很難以獲取關鍵零組件，晶片庫存不足，迫使華為延後推出，也使得三星得以取得更高的市占率。

三星在今年推出了兩款新的折疊機，包含 2 月份時推出的 Galaxy Z Flip 和 9 月份推出的 Galaxy Z Fold 2。DSCC 認為，垂直折疊的 Galaxy Z Flip 將會成為 2020 年最暢銷的可折疊式智慧型手機，其次是 Galaxy Z Fold 2 和摩托羅拉的 Razr。

根據三星公布的資料顯示，三星第二季手機銷售量共 5,700 萬支，其中 95% 為智慧型手機，平均銷售價格為 226 美元。分析師預期，三星今年可折疊式智慧型手機的銷量可能達到 300 萬至 400 萬支。

市場研究機構 Gartner 先前公布的數據顯示，全球手機業仍持續受到疫情的衝擊，全球智慧型手機第二季銷量下跌 20.4% 至 2.95 億台支。在前五名的智慧型手機品牌中，三星銷量下跌幅度最大，蘋果 iPhone 的銷量則是與去年基本持平。