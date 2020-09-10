日本7月核心機械訂單月增6.3% 遠勝市場預期、股市上揚

日本內閣府週四 (10 日) 公布 7 月份的機械訂單統計，作為設備投資先行指標的核心機械訂單 (不含船舶、電力的民間需求) 報 7513 億日圓、月增 6.3%、年減 16.2%。《路透社》事前統計出的預測中數報月增 1.9%，實際表現較優。

日本股市週四 (10 日) 早盤上揚。

日經 225 指數走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

日本 7 月的機械訂單相隔 2 個月後轉增，原因是來自金融保險業等的訂單金額增加。但在新冠肺炎 (COVID-19) 疫情的持續影響下，機械訂單仍維持在偏低水準。

其中，製造業報 3131 億日圓、月增 5.0%，連續 2 個月增加；非製造業報 4430 億日圓、月增 3.4%，在事隔 2 個月後轉增。

7 月製造業與非製造業的訂單合計，遜於 6 月份的 7066 億日圓，也是相隔 7 年 4 個月以來的低水準。雖然 7 月表現有所恢復，但是與肺炎疫情影響轉趨嚴重前的今年 2、3 月相比，訂單金額仍少了 1 千億日圓以上。

也由於機械及材料製造廠在設備投資計畫傾向調降金額，預估日本機械訂單有可能長期低迷。

針對 7 月份的機械訂單，日本內閣府官員認為在汽車相關、幫浦、鍋爐等機械有復甦跡象，然而就整體而言，企業的設備投資意願還處於復甦途中。