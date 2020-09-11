〈財報〉商用雲端需求旺 甲骨文財報優、財測亮眼 盤後上漲近3%

甲骨文 (ORCL-US) 週四 (10 日) 公布 2021 會計年度第一季財報 (截至 8 月 31 日)，由於新冠肺炎肆虐，商用雲端需求暢旺，營收、獲利和財測均優於分析師預期，盤後股價一度大漲 6%，爾後漲勢收斂至近 3%。

甲骨文股價 (圖片: Google)

甲骨文 Q1 財報關鍵數據 (non-GAAP)

調整後 EPS：93 美分，年增 15%，優於 Refinitiv 分析師預期 86 美分

營收：93.7 億美元，年增 2%，優於 Refinitiv 分析師預期的 91.9 億美元

營業利益：42 億美元，年增 9%

調整後純益：29 億美元，年增 4%

營業利益率：45%

各部門營收表現：

甲骨文絕大部分營收來自於「雲端服務和授權支援」部門，第一季營收年增 2% 至 69.5 億美元，略優於 FactSet 調查的分析師共識預期 69.3 億美元，亦優於前一季的營收年減 6.3%。

「雲端和本地授權許可」部門營收年增 9% 至 8.86 億美元，亦優於 FactSet 調查的分析師共識預期 7.49 億美元。

公司說法與展望:

執行長 Safra Catz 在財報會議上表示，「第一季營收比財測多出 1.5 億美元，而 EPS 也超出預期 0.07 美元，我們的雲端應用業務持續快速成長中，其中雲端 Fusion ERP 收入增長 33%，NetSuite ERP 增長 23%。」

由於疫情帶動遠距辦公需求，晉升為熱門遠端會議軟體的 Zoom 在今年 4 月選擇甲骨文擴增雲端業務。贏得 Zoom 這位人氣客戶，突顯甲骨文有意在公共雲端領域脫穎而出的野心。

Catz 說：「目前甲骨文雲端擁有 7300 位 Fusion ERP 客戶和 2.3 萬名 NetSuite ERP 客戶。隨著 Zoom(ZM-US) 的營收從去年 Q4 到今年 Q1 成長一倍多，我們的基礎設施也快速增長中，我們有信心公司營運將隨著疫情好轉而恢復成長。」

第一季，甲骨文 (ORCL-US) 與微軟一同競購字節調動 (ByteDance) 旗下 TikTok 美、加、紐澳業務，美國總統川普也在 8 月表態支持，更稱甲骨文若成功收購 TikTok 一定經營得來。

JMP 證券分析師 Patrick Walravens 表示，雖然以消費者為主的 TikTok 與甲骨文核心業務看似毫不相干，但艾里森過去也曾做過幾次類似的決策，尤其是當收購資產被低估或擁有強大戰略優勢時。

Walravens 指出，將 TikTok 納入甲骨文的雲端業務中，肯定能成功推動甲骨文轉型為公共雲端運算服務，加入亞馬遜、微軟和 Google 的戰局。

2021 會計年度 Q2 財測

營收預計年增 1% 至 3%，Refinitiv 分析師預期為 95.9 億美元，相當於年增持平

調整後 EPS 為 98 美分至 1.02 美元， Refinitiv 分析師預期為每股盈餘 94 美分

今年以來，甲骨文股價累計上漲近 8%，與 9 月 2 日創下的 52 周高點 59.31 美元相比仍下跌 4.18%。不過甲骨文表現優於標普 500 指數，該指數今年來上漲 3.28%。