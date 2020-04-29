最夯視訊軟體棄亞馬遜、微軟？ Zoom選用甲骨文擴展雲端

熱門遠端會議軟體 Zoom(ZM-US) 宣布週二 (28 日) 選擇甲骨文 (ORCL-US) 來擴增其雲端業務，捨棄主要雲端領導者亞馬遜 AWS 服務、Google 母公司 Alphabet 的雲端平台 Google Cloud 和微軟的 Azure。

Zoom 在這波疫情中搖身一變成為最夯視訊軟體，企業、學校大量湧入 Zoom 平台，急劇增長的流量，促使 Zoom 提升自家雲端容量。

Zoom 執行長袁征 (Eric Yuan) 表示：「近期我們的業務出現史無前例的增長，因此急需大幅提升服務能力，在比較多個平台後，我們認為甲骨文的雲端基礎架構，能幫助我們快速擴展容量，並滿足新用戶需求」

袁征補充道：「我們之所以選擇甲骨文，是 因為其領先產業的安全性，出色的性能，和無與倫比的技術支持水平」

Zoom 過去曾使用過亞馬遜的 AWS 和微軟的雲端服務，但在近期決定選用甲骨文為其雲端平台擴展容量。

甲骨文創辦人 Larry Ellison 在本月初曾經讚揚 Zoom，稱其是新冠肺炎橫行期間「不可或缺的服務」。

疫情促使學校、企業遠端工作頻率大增，Zoom 上週四 (23 日) 表示，其過去一個月軟體每日用戶大增 50%，目前已經達 3 億人，相當於在短短幾週內就超過 2 億人。

然而 Zoom 捨棄亞馬遜、Google、微軟等主要雲端巨頭。仍令市場感到訝異，根據調研機構 Canalys 的數據，2019 年底，雲端市場份額第一的是亞馬遜，達到 32.4%，其次是微軟的 17.6% 和 Google 的 6%。

在 Zoom 業務實現強勁增長的同時，其視訊軟體也暴露出許多隱私和資安問題，Zoom 將在未來幾個月內改進其軟體安全性，而非急著推出預定的新功能。