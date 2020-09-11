明哲保身！谷歌將移除自動預測功能跳出選情相關搜尋結果

谷歌 (GOOGL-US) 週四表示將移除搜尋上的自動完成預測功能，因為這些預測「可能被解讀成對任何候選人或政黨的贊持或反對。」

同時谷歌也將移除有關投票方法和投票地點狀態的聲明，以及選舉合法性 (包括選舉安全性) 的聲明。

當用戶在 Chrome 瀏覽器或 Google.com 上的搜索框中鍵入內容時，谷歌的自動完成預測功能會根據輸入的內容提供搜尋建議。

谷歌的信任與安全高級總監 David Graff 週四在宣布該消息前表示，「我們要對那一類預測非常小心，大眾對此回的選舉將擁有強烈的意見，在 Covid-19 疫情的背景下，就搜尋方面而言，選舉的變化將更加保守。」

為了迎接激烈的總統大選，谷歌更新政策，其他諸如臉書 (FB-US) 和推特 (TWTR-US) 也試圖減少其平台上的錯誤訊息。

谷歌提供即將阻止的例子，例如輸入「捐款給」後面不會再出現任何政黨或候選人的預測，或者出現「你可以用電話投票」以及「你不能用電話投票」等預測。

谷歌工程副總裁 Cathy Edwards 表示，「這是前所未有的訊息挑戰規模，尤其是在新冠疫情背景下，我們不希望對選舉日有任何政策變動。當然，這是我們的目標。」

谷歌表示，公司設有由全球分析團隊組成的「情報台」，全日 24 小時監控所有新聞事件，該「情報台」同樣也密切關注有關新冠病毒療法的聲明。

谷歌稱，該「情報台」將密切關注選舉日，避免搜尋過程過早出現選舉結果。