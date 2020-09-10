〈美股早盤〉科技股續反攻 美股主要指數連二彈 道瓊開盤漲近200點

美股主要指數週四 (10 日) 連二彈，蘋果、Salesforce 以及微軟等科技股持續反彈，道瓊工業指數開盤漲近 200 點或 0.70%，那斯達克指數漲 121 點或 1.1%，標普 500 指數漲 0.56%，費半漲 1.4%。

美國勞工部週四 (10 日) 盤前公布最新失業數據，截至上週，美國初次申請失業金人數為 88 萬人，與前值持平，且不如市場預期，續領失業金人數亦微升至 1339 萬人，略高於前值。

儘管數據顯示近期勞動力市場復甦勢頭放緩，主要指數仍開盤走高，迪士尼 (DIS-US)、Nike(NKE-US) 領漲道瓊，漲幅皆逾 2%，「FAANG」五大科技股臉書 (FB-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、蘋果(AAPL-US)、Netflix(NFLX-US) 及 Google(GOOGL-US) 早盤分別漲 0.54%、1.84%、1.41%、0.88% 和 0.78%。

截至台北時間週四 (10 日)21 時許：

道瓊指數上漲 196.82 點或 0.70%，暫報 28137.29 點

那斯達克上漲 121.94 點或 1.09%，暫報 11263.51 點

標普 500 上漲 19.09 點或 0.56%，暫報 3418.05 點

費半上漲 30.75 點或 1.42%，暫報 2200.36 點

台積電 ADR 上漲 1.78% 至每股 80.81 美元

十年期美債殖利率上漲至 0.717%

紐約輕原油下跌 0.92% 至每桶 37.70 美元

布蘭特原油下跌 0.71% 至每桶 40.50 美元

黃金上漲 0.85% 至每盎司 1971.60 美元

美元指數下跌 0.45% 至 92.82 點

道瓊早盤走勢 (圖：Investing.com)

焦點個股：

阿斯利康 (AZN-US) 早盤上漲 0.75％，至 54.04 美元。

阿斯利康日前因疫苗受試者出現不良反應而暫停臨床試驗，股價一度重挫，不過，執行長 Pascal Soriot 週四 (10 日) 表示，與牛津大學共同研發的疫苗仍有可能在年底前問世。

Soriot 今日表示，受試者的安全性審查將交由獨立委員會進行，這會是推進疫苗研發進展的重要關鍵，但他對恢復試驗有信心，並稱該公司仍可能在今年底或明年初推出一款疫苗。

Nikola(NKLA-US) 早盤下跌 10.53％，至 37.91 美元。

做空機構興登堡研究 (Hindenburg Research) 週四發布報告，指控電動卡車新創 Nikola 創辦人兼執行董事 Trevor Milton 欺詐行為持續多年，其已掌握電話、訊息及電子郵件等多項證據，足以證明 Trevor Milton 說謊，興登堡研究聲稱，Nikola 氫燃料電池的技術不曾存在。

花旗集團 (C-US) 早盤上漲 0.56％，至 51.69 美元。

花旗執行長 Michael Corbat 週四 (10 日) 宣布將於明年 2 月退休，並由該公司全球消費銀行業務執行長 Jane Fraser 接任，使其成為華爾街大型銀行史上首位女性執行長。

每日關鍵經濟數據：

美國上週初領失業金報 88.4 萬人，預期 85 萬人，前值自 88.1 萬人上調至 88.4 萬人

美國上週續領失業金報 1338.5 萬人，預期 1290.4 萬人，前值自 1325.4 萬人上調至 1329.2 萬人

美國 8 月 PPI 年增率報 - 0.2%，預期 - 0.4%，前值 - 0.4%

美國 8 月 PPI 月增率報 0.3%，預期 0.2%，前值 0.6%

美國 8 月核心 PPI 年增率報 0.6%，預期 0.2%，前值 0.3%

美國 8 月核心 PPI 月增率報 0.4%，預期 0.2%，前值 0.5%

美國上週初領失業金報 88 萬人，持平前值 (圖：Zerohedge)

華爾街分析：

SkyBridge 聯席投資長 Troy Gayeski 表示：「我們認為股市正在經歷健康的修正，這有助於消除泡沫，我們當然可能跌得更多，但若你是科技股投資人，那麼就必須了解估值已經非常高。」

景順全球市場策略師 Kristina Hooper 近期發布報告稱：「我認為，這次暴跌不僅僅是一種修正，而是一種消化。」

Bleakley Advisory Group 投資長 Peter Boockvar 表示：「美國經濟將在第 3 季和第 4 季急劇反彈，但這些就業數據顯示，企業在招聘方面還有很長一段路要走。」