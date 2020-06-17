〈財報〉甲骨文Q4營收年減6% 遜於預期 盤後挫逾3%

甲骨文 (ORCL-US) 週二 (16 日) 盤後一度重挫 5%，爾後跌幅收斂至 3%，係因該公司公布第四財季營收年減 6%，不及分析師預期。

第四財季 (5 月 31 日止) 財報關鍵數據 vs. 分析師預期 (Refinitiv 調查) EPS：調整後 1.20 美元 vs. 1.15 美元

營收：104.4 億美元 vs. 106.5 億美元

甲骨文 3 月時曾預計第四財季營收大致持平。目前的財報結果恐難以直接與分析師預期比較，因為新冠疫情季衝擊了甲骨文當營運。

營收細項

「雲端服務和授權支援」部門是甲骨文最大業務類別，營收年增 1% 至 68.5 億美元，較 FactSet 調查的分析師共識預期 69 億美元略低。

「雲端和本地授權許可」部門營收年減 22% 至 19.6 億美元，不及 FactSet 調查的分析師共識預期 21.4 億美元。

甲骨文執行長 Safra Catz 在電話會議上表示，「隨著本季推移，我們看到交易減少，尤其是受大流行衝擊最大的產業。隨著各國開始重啟其經濟，已經恢復許多討論了，因為這些並沒有被對手搶走，我們相信最終多數業務仍會獲訂單，雖然有一些顧客推遲了訂單，我們也快速地與顧客建立新管道，可將他們本地工作移轉至雲端上。」

Catz 表示，這場疫情讓甲骨文雲端業務又重回部分企業的評估中，包括將甲骨文視為亞馬遜 (AMZN-US) 和微軟雲端的替代品。(亞馬遜和微軟的雲端市佔率均高於甲骨文)

甲骨文在第四財季宣布了為零售業者打造的 POS 硬體，以及與視訊通信公司 Zoom (ZM-US) 和 8x8 公司的新雲端業務。

第一財季預測 EPS：調整後 84 美分至 88 美分

營收：介於年減 1% 到年增 1% 之間

Refinitiv 調查的分析師預期共識為 EPS85 美分、營收年減 1.4% 至 90.9 億美元。

Catz 拒絕提供 2021 全財年預期，僅稱她認為今年營收成長將加速。

Bernstein 分析師 Mark Moerdler 和 Firoz Valliji 上週調降其對甲骨文第四財季的估計，部分也是為了反映新冠病毒的影響。

「2020 年第四財季預計是強勁的一季，因為受益於自動數據庫的銷售，是授權營收高混合的季節性。」

Moerdler 和 Valliji 給予甲骨文股票等同於「買進」的評級。

「我們現在更關注授權許可的營收，因為近期內經濟中斷的衝擊尤其影響交易營收，IT 組織的重點放在居家工作上，而非大型項目上。」

雖然盤後股價下行，但甲骨文今年迄今股價仍約上漲 3%。