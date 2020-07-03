為哪樁？甲骨文老董Larry Ellison繼續拋售持股

軟體巨擘甲骨文 (ORCL-US) 創辦人 Larry Ellison 再度拋售持股，甲骨文今年迄今股價小幅上升。

Ellison 自 6 月 25 日至 7 月 1 日使用期權購買 650 萬股甲骨文股票，總價為 1.813 億美元，或每股 28.11 美元。在那幾天他又以 3.517 億美元的價格出售相同數量的股票，每股平均價格為 54.52 美元。

根據 Ellison 向 SEC 呈交的文件，他目前是甲骨文董事長與技術長，持有 110 萬股。

甲骨文沒有讓 Ellison 出面回應近期出售股票的評論，Ellison 行使的選擇權在 7 月 1 日和 2 日到期。

往前推上一回他出售股票是在 6 月 23 日至 24 日，當時他行使選擇權，以 1.546 億美元的價格出售 280 萬股，平均每股價格為 55.22 美元。這是他近十年來首次在公開市場上出售甲骨文股票。

甲骨文股價今年迄今約上漲 6%，優於 S&P 500 指數同期下跌 3% 的表現。

瑞信分析師 Brad Zelnick 將甲骨文目標價自 57 美元小升至 58 美元，也在該公司 6 月 16 日公布多空交錯的第四財季財報後，上修獲利預期。

「在動蕩的背景下，甲骨文營業收入和每股獲利均超越預期，因此業績保持良好，雖然授權許可業務和營收總額略低於預期。」他仍維持甲骨文股票「優於大盤」的評級。

