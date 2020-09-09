〈美股早盤〉跌勢暫歇！蘋果、微軟領漲道瓊 特斯拉強彈逾10%

美股主要指數週二 (8 日) 高開，蘋果、微軟領漲，特斯拉勁揚逾 10%，道瓊工業指數開盤漲逾 250 點或 0.92%，那斯達克指數漲 187 點或 1.73%，標普 500 指數漲 1.87%，費半漲 2%。

大型科技股週三 (9 日) 開盤普遍回彈，特斯拉 (TSLA-US) 漲 10.2%、蘋果 (AAPL-US) 漲 3.2%、微軟 (MSFT-US) 漲 2.2%、亞馬遜 (AMZN-US) 漲 1.7%、臉書 (FB-US) 漲 0.92%。

那斯達克指數近期自高點回檔 10%，並在昨 (8) 日收盤跌入修正區間，儘管近期跌勢不斷，在科技股的強勢帶動下，包含那指在內等美股主要指數均高於 3 月時的低點。

企業通訊軟體 Slack(WORK-US) 雖財報表現優異，早盤仍大跌近 15%。

另外，國際油價因需求復甦態勢疲軟，在昨日跌至 6 月底以來最低後，週三 (9 日) 出現小幅回升，WTI 原油漲 1.7％，布蘭特原油漲 0.9％。

美國參議院預計 10 日針對共和黨的疫情紓困方案進行表決，根據共和黨內部人士表示，新版的紓困方案規模為 3000 億美元，遠低於參議院共和黨領袖 Mitch McConnell 此前主張的 1 兆美元。

截至台北時間週三 (9 日)21 時許：

道瓊指數上漲 253.37 點或 0.92%，暫報 27754.26 點

那斯達克上漲 187.55 點或 1.73%，暫報 11035.24 點

標普 500 上漲 42.25 點或 1.27%，暫報 3374.09 點

費半上漲 43.86 點或 2.08%，暫報 2152.47 點

台積電 ADR 上漲 1.76% 至每股 78.68 美元

十年期美債殖利率下跌至 0.682%

紐約輕原油上漲 1.69% 至每桶 37.38 美元

布蘭特原油上漲 0.85% 至每桶 40.12 美元

黃金上漲 0.43% 至每盎司 1951.60 美元

美元指數下跌 0.12% 至 93.325 點

道瓊指數日線圖 (圖：Investing.com)

焦點個股：

Tiffany(TIF-US) 早盤下跌 9.82％，至 109.85 美元。

隨著美法貿易衝突加劇，法國精品集團 LVMH 週三 (9 日) 表示，放棄以 162 億美元收購珠寶品牌 Tiffany 的交易，Tiffany 將以未能在時間內完成收購為由，向 LVMH 集團提起訴訟。

LVMH 於聲明中表示，因美國威脅向法國進口產品施加關稅，Tiffany 要求將收購交易延後至今年 12 月 31 日，法國政府也致函表示，希望將收購延後至 2021 年 1 月 6 日後。

Slack(WORK-US) 早盤下跌 14.97％，至 24.93 美元。

Q2 財報關鍵數據

調整後 EPS：0 美分 (損益平衡)，Refinitiv 分析師預期為虧損 3 美分

營收：2.159 億美元，Refinitiv 分析師預期為 2.091 億美元

經計算總帳單 (calculated billings)：2.182 億美元，年增 25%

淨虧損 7300 萬美元，遠優於去年同期的虧損 3.6 億美元

2021 會計年度 Q3 財測

營收為 2.22 億美元，年增 32% 至 33%，Refinitiv 分析師預期為 2.237 億美元

調整後每股虧損 6 美分至 5 美分， Refinitiv 分析師預期為每股虧損 5 美分

(non-GAAP) 營運虧損為 2700 萬美元至 2300 萬美元

2021 全年度財測

營收將在 8.7 億至 8.76 億美元之間，Refinitiv 分析師預期為 8.723 億美元

調整後每股虧損為為 14 至 13 美分，Refinitiv 分析師預期每股虧損 16 美分

Under Amour(UAA-US) 早盤下跌 1.74％，至 10.76 美元。

為削減高額成本支出，運動品牌 Under Amour 週二 (8 日) 宣布將於全球裁員 600 人，該公司 2020 年恐將額外承擔 7500 萬美元的重整成本，全年重整費用預計高達 5.5 億至 6 億美元。

每日關鍵經濟數據：

台北時間晚間 22:00 將公布美國 7 月 JOLTS 職位空缺樹，預期 600 萬，前值 588.9 萬

華爾街分析：

Aberdeen Standard Investments 高級投資經理 James Athey 表示：「科技股之所以昂貴，是因為人們認為科技可以不受經濟背景拖累而持續增長，對此，我們可以有不同層面的理解。」

他認為，科技股拋售潮將使防禦性類股更具吸引力，因為無論經濟狀況如何，消費者仍會遲會購買這些產品。

Eastspring Investments 駐香港投資經理 Ken Wong 說：「美國股市修正確實打壓市場情緒，考慮到一些股票價格在幾個月內翻了一倍或三倍，這次的回調並不讓人感到驚訝。」

CFRA 首席投資策略師 Sam Stovall 表示：「我們將看到科技股回檔持續一段時間，但我不認為我們會走向新的熊市。」