東陽8月營收年減幅收斂 Q4旺季二大業務蓄勢待發

汽車零組件大廠東陽 (1319-TW) 今 (8) 日公布 8 月合併營收 14.31 億元，月減 2.57%、年減 14.52%，年減幅是 6 個月來最小，東陽表示，即將進入第 4 季傳統旺季，AM 和 OEM 業務已加緊腳步做準備，在後疫情時代，可望逐季回穩。

受到新冠肺炎疫情影響，東陽前 8 月合併營收 110 億元，年減 21.98%；其中，東陽 AM 事業 8 月合併營收 10.32 億元，前 8 月合併營收 80.4 億元，占總營收比重在 72-73% 左右，而 OEM 事業 8 月合併營收 3.98 億元，前 8 月合併營收 29.61 億元。

法人認為，考量疫情的影響性降低，且時序逐漸進入 AM 出貨旺季，預料歐美 AM 客戶將恢復積極的拉貨，預期東陽谷底已過，明年 AM 業務有望回升至 2019 年的水平。

東陽上半年受疫情影響，業績表現不佳，但法人認為，營運低谷已過，由於一汽富維東陽第二季獲利顯著提升，加上有補助款挹注，第 2 季僅小虧近 1000 萬元，單季每股虧損 0.02 元。

法人指出，目前東陽 AM 業務已逐漸回復，OEM 業績也見回穩，預期下半年至明年，東陽營運將能明顯改善，估全年每股純益 2 元，其中，第三季單季估達 0.5 元之上。