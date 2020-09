東陽8月營收年減幅收斂 Q4旺季二大業務蓄勢待發

汽車零組件大廠東陽 (1319-TW) 今 (8) 日公布 8 月合併營收 14.31 億元,月減 2.57%、年減 14.52%,年減幅是 6 個月來最小,東陽表示,即將進入第 4 季傳統旺季,AM 和 OEM 業務已加緊腳步做準備,在後疫情時代,可望逐季回穩。

受到新冠肺炎疫情影響,東陽前 8 月合併營收 110 億元,年減 21.98%;其中,東陽 AM 事業 8 月合併營收 10.32 億元,前 8 月合併營收 80.4 億元,占總營收比重在 72-73% 左右,而 OEM 事業 8 月合併營收 3.98 億元,前 8 月合併營收 29.61 億元。

法人認為,考量疫情的影響性降低,且時序逐漸進入 AM 出貨旺季,預料歐美 AM 客戶將恢復積極的拉貨,預期東陽谷底已過,明年 AM 業務有望回升至 2019 年的水平。

東陽上半年受疫情影響,業績表現不佳,但法人認為,營運低谷已過,由於一汽富維東陽第二季獲利顯著提升,加上有補助款挹注,第 2 季僅小虧近 1000 萬元,單季每股虧損 0.02 元。

法人指出,目前東陽 AM 業務已逐漸回復,OEM 業績也見回穩,預期下半年至明年,東陽營運將能明顯改善,估全年每股純益 2 元,其中,第三季單季估達 0.5 元之上。