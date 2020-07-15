東陽上半年獲利年減逾7成 Q2罕見虧損

汽車零組件大廠東陽 (1319-TW) 今 (15) 日公布 6 月自結稅前盈餘為 4877 萬元，年減 71%，由於新台幣走勢偏強，6 月單月匯損 3392 萬元，上半年稅前盈餘 3.23 億元，年減 74%，每股稅前盈餘 0.64 元，第二季更盈轉虧，每股稅前盈餘 - 0.01 元。

東陽強調，隨著疫情逐漸平緩，持續整頓、優化產線，迎下半年旺季需求。

法人指出，東陽第二季見虧損數字符合預期，儘管中國 OEM 業務在 4-5 月已見回升，但 AM 市場仍年減超過 50%，主要是因歐美市場受衝擊。

法人進一步說明，近期歐美陸續解封有助東陽 AM 業務復甦，預料最快第四季恢復正常水準，第三季末前仍將處在庫戶去庫存階段。

反觀中國乘用車市場需求優於預期，使東陽的 OEM 業務復甦較快，法人預料 OEM 業務自第二季起至第四季可望見獲利逐季成長趨勢。

整體來看，因 AM 市場仍處在復甦中，法人認為，還需要更多時間才能見到東陽獲利恢復正成，預料在疫情過後，東陽可望於 2021 年見獲利強勁回升，如同 2008 年、2012 年的危機過後，於 2009 年和 2013 年獲利分別年增 237%、76%。