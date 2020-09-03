東陽AM、OEM出貨升溫 下半年業績喜迎復甦

汽車零組件大廠東陽 (1319-TW) 指出，AM 營運動能逐月回升，等待旺季來臨，法人看好，即將步入旺季，加上中國 OEM 業績顯著回穩，下半年至明年，東陽業績將可望明顯改善。

東陽表示，AM 事業量能逐月回升，目前開發新產品持續進行中，並備妥庫存，將加快出貨速度，而 OEM 事業則持續耕耘新訂單，有利推升營收貢獻。

法人指出，東陽上半年受疫情影響表現不佳，但營運低谷已過，目前北美客戶拉貨動能轉強，考量北美客戶開始回補庫存，AM 業務將逐漸改善，而隨著 AM 營收回升，東陽 7 月毛利率已回復至 21%，預計第三季毛利率將達 21.7%，較第二季的 8.6% 大幅上揚。

另一方面，中國 OEM 事業方面，法人說明， 東陽的重要轉投資「一汽富維東陽」是主要貢獻來源，隨著主要客戶一汽大眾今年得益於 SUV 銷量增長，一汽富維東陽業績已從第一季虧損 6500 萬元，至第二季轉為獲利約 2 億元。

進入下半年後，在中國傳統旺季的帶動下，一汽大眾銷售持續熱絡，而第四季一汽富維東陽又將加入一汽天津豐田的新項目，全年業績增長 10% 目標可望達成，尤其下半年獲利表現有望較上半年好，為集團整體獲利增添動能。