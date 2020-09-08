三能-KY無錫廠新產能開出+電商通路開順 營收連4月成長

專業烘焙器具廠三能 - KY(6671-TW) 在中國大陸市場電商通路開展順利，下半年受惠中秋節及第四季電商購物旺季，營運具有高度支撐，公司今 (8) 日公告 8 月營收 1.62 億元，月減 1.81%，年增 3.74%，爲連續 4 個月營收年成長，前 8 月營收爲 11.79 億元，年減 1.01%。

三能 - KY 由於江蘇無錫廠新產能開出，供貨量能充足，對後續營運不看淡，預估 2020 年下半年業績將優於上半年，每股純益挑戰新高。

三能 - KY 主要營業項目為各式專業烘焙器具、工具及其周邊相關產品的研發、製造、銷售與代理販售，在現有台灣及中國無錫產綫外，也同時考慮赴印尼設廠，配合在當地原有子公司加速擴張， 也研擬 2021 年針對印尼投資建廠，啟動掛牌以來首次資金募集案。

目前三能 - KY 營運模式是以自有品牌銷售為主，除以「SANNENG」品牌拓展商用市場（B2B），主攻連鎖麵包店、中央工廠、原料商與設備商等通路外，也因亞洲地區家用烘焙市場的崛起，並以第二品牌「unopan」，開拓家用烘焙市場。

三能 - KY 主管指出，消費端的業務透過電商布局推升營運高度成長，第四季將進一步配合電商雙 11、雙 12 購物節加大行銷火力，下半年營運不看淡。

產能擴充計畫上，目前三能 - KY 規劃在無錫廠增加一條自動噴塗加烘烤的不沾線，估投資人民幣 300 萬元，半年完工後，可提升 12-15% 不沾產品產能，有助解決目前無錫廠的生產瓶頸。

三能 - KY 2020 年上半年稅後純益 8695 萬元，年增 18.65%，每股純益 1.42 元，預估下半年業績表現將優於上半年，每股純益將挑戰新高。