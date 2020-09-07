本週操盤筆記：華為開發者大會、關注美國新財政刺激、ECB 9月會議

本週操盤筆記 (0907-0911)：

1. 華為開發者大會：

週四 (10 日) 至週六 (12 日) 華為將於中國東莞召開開發者大會，市場預期，華為將推出鴻蒙系統 2.0 來組建華為生態圈，以減緩美國多方位封殺之打擊。

2019 年由於美國禁令之影響，導致華為無法再使用 Google 提供之軟體服務，故華為自行推出鴻蒙系統 (HarmonyOS)，盼藉以取代 Android 系統，但事實上華為手機至今仍使用 Android。

2. 美國新一輪財政刺激進展：

針對美國新一輪的財政刺激，美國共和黨與民主黨已協商多月，而據最新外媒消息指出，本週參議院共和黨人可能端出「縮小版」5000 億美元的財政刺激法案，並將進行投票。

日前白宮幕僚長 Mark Meadows 接受《CNBC》專訪時表示，參議院共和黨人下週可能會提出一份價值約 5000 億美元的刺激法案，Meadows 表示，已與一些民主黨人的談判取得了進展，但是為州和地方政府籌集資金仍然是談判中最大的問題點。

3. 歐洲央行 9 月利率會議：

歐洲央行 (ECB) 週四 (10 日) 將召開 9 月份利率會議，市場預期，ECB 將繼續維持 3 大政策利率不變，繼續以負利率與超低利率支撐歐洲經濟。

但值得注意的是，由於受到美國聯準會 (Fed) 宣布推出平均通膨目標制 (AIT) 之帶動，市場經濟學家預期，ECB 也可能在本次會議上調整對於通膨的表態，並且可能暗示推出更多的刺激政策。

4. 中國 8 月進出口：

週一 (7 日) 中國將公布 8 月進出口，以美元計價看，市場預期中國 8 月出口年增率將小幅上揚至 7.5%，優於前月的 7.2%。

陸股券商中信證券認為，中國進出口壓力最大時期已經過去，且中國國內工業活動在基建和地產的推動下持續復甦，同時海外經濟走強也有利外需回暖，內需改善則可能推動進口反彈。