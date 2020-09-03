大選前添川普政績？美CDC籲各州11月1日前為分發疫苗做好準備

美國疾病管制暨預防中心 (CDC) 週四 (2 日) 通知各州政府在 11 月 1 日前為發放疫苗做好準備，要求各州排除萬難、加快速度批准疫苗分發中心。

藥品批發商 McKesson 已經與聯邦政府達成協議，正在向各州申請許可證，只要有疫苗供應，就能迅速在當地設置分發中心。

CDC 中心主任芮菲爾德 (Robert Redfield) 在 8 月 27 日發信給各州州長說，「CDC 緊急要求各州協助，加快核准這些分發中心的申請，並在必要時考慮豁免部分規定，好讓這些設施能在 11 月 1 日前全面投入運作。」

芮菲爾德表示：「若按照正常時間去審核這類許可證，可能會嚴重阻礙疫苗分發進度。」

這封信也讓市場擔憂美國總統川普會向衛生當局施壓，並搶在 11 月 3 日總統大選前向市場分發疫苗。

CDC 此舉似乎顯露出川普政府想趕在大選幾天前分發疫苗的野心，市場推測這可能為川普帶來另一項政績，並有助於他達成連任目標

川普曾誓言要在今年年底前研發出新冠疫苗，更推出疫苗研發計畫「神速行動」(Operation Warp Speed) 。在該計畫下，美國政府目前已針對 6 種潛在候選疫苗，投入近 100 多億美元資金。

美國食品及藥物管理局 (FDA) 局長 Stephen Hahn 本週接受《金融時報》訪問時表示，若收益遠大於風險，他們有可能會繞過聯邦審批程序，在疫苗完成第三階段臨床測試前，就給予緊急批准授權，Hahn 更堅稱這並非川普施壓的緣故。

週二美國國家科學院釋出提案，稱疫苗可能會分成四階段發放，將優先提供給高風險族群施打，包括醫護人員、國民衛隊人員，以及療養院的住戶和所有員工。