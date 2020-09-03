美股衝新高陷泡沫化疑慮？ 外銀提三大理由反駁

美股四大指數齊揚，S&P 500 與那斯達克指數雙雙站上歷史新高，引發市場對於美股泡沫化疑慮，不過瑞銀認為，目前通膨與公債殖利率仍低、股價風險溢價高於平均值，目前股估值仍算合理，美股不至於出現破沫化危機。

美國五大科技業 FAANG 股價節節攀升，帶動美股 8 月以來大漲近 10%，如果從 3 月底起算，美股漲幅已經高達 60%，不免讓人聯想美股是否步入 2000 年網路泡沫化危機。

但瑞銀認為，目前美國仍處於疫情嚴峻時期，經濟動能相對疲弱，儘管美股大漲但仍無法與網路泡沫時期相提並論，原因在於 S&P 500 的前五大權值股目前指數總市值占比約 24%，高於 2000 年時高峰期占比 18%。

瑞銀表示，回顧 2000 年美國經濟正進入擴張週期的第 10 個年頭，而當時通脹超 3%，但目前經濟還在休養生息的過程中通脹僅 1%；在利率部分，1999 年 6 月到 2000 年 5 月期間，美國政策利率從 4.75% 上修至 6.5%，貨幣政策明顯緊縮，當時 10 年期國債收益率約 5.5% 到 6.5% 區間，跟目前的 0.7% 差距甚遠。

進一步看股價本益比與股票風險溢價 (ERP)，2000 年美股 ERP 趨近於 0%，但當前卻達到 4% 至 4.5% 並高於長期平均值。

瑞銀指出，儘管目前技術面與情緒指標反應股市可能加大震盪，甚至出現短暫回撤，而目前股價估值仍算合理，因此未來落後的美國價值型與全球股票未來能否補漲，關鍵在於疫情能否完全受控。