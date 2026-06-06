鉅亨網編譯陳又嘉 2026-06-06 09:10

《巴隆周刊》報導，美股過去兩個月來猛烈上漲的行情突然反轉，似乎正與信貸市場、匯市及商品市場的訊號一起，向投資人發出警訊。

標普 500 指數結束連九周上漲勢，而那斯達克綜合指數周五重挫 4.2%，創 2025 年 4 月以來最大單日跌幅。推動近期強勁漲勢的 AI 概念科技股首當其衝。State Street 科技精選行業 SPDR ETF(XLK-US) 周五下跌帶有「惡魔數字」意味的 6.66%，過去三個交易日累計跌幅達 9.1%。即便如此，該 ETF 今年仍上漲 25%。

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即將登場的 SpaceX IPO 被認為是科技股遭拋售的部分原因。市場認為，投資人可能正在獲利了結，以便參與預計將成為史上最大的 IPO。

此外，在此之前，Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US) 本周稍早完成 850 億美元股權融資，而市場也預期 Anthropic 與 OpenAI 未來將進行 IPO。大型股權融資往往出現在市場接近高點之際，因為企業通常能在此時以最佳價格出售股票。

更根本的原因是，各類市場都開始反映資金環境將轉趨緊縮，尤其是在上周五公布另一份強勁就業報告之後。美國 5 月非農就業人數增加 17.2 萬人，約為市場普遍預期的兩倍，且前兩個月數據合計上修 9.3 萬人。

許多觀察人士指出，5 月休閒與餐旅業新增 7 萬名員工的增幅特別突出，可能與即將到來的世界盃賽事有關。但由 Nancy Lazar 率領的 Piper Sandler 經濟團隊指出，在聯準會 (Fed) 於 2024 年至 2025 年間累計降息 1.75 個百分點之後，按照以往經驗所存在的時間落差來看，強勁的就業成長其實並不令人意外。

根據 CME FedWatch，在就業數據公布後，利率期貨市場周五反映 Fed 於 12 月底前至少升息 1 碼的機率達 71.8%。目前聯邦資金利率目標區間為 3.50% 至 3.75%。

在此預期帶動下，美國 10 年期公債殖利率重新升破 4.5%。這個水準過去往往會對股市造成壓力。這同時推升美元，而黃金價格周五再跌 223 美元，報每盎司 4,337.10 美元，較 1 月底高點回落超過 18%。

相較於市場高度關注的 SpaceX IPO，投資人下周焦點將轉向美國 5 月消費者物價指數 (CPI)。市場預估 CPI 年增率將達 4.2%。