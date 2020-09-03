廣告定位更難了！蘋果iOS 14.隱私保護大升級

蘋果新一代作業系統 iOS 14 預計在秋季發佈，這次 iOS 14 系統特別加強隱私保護功能，讓專門蒐集用戶數據的公司、App 和網站，更難追蹤 iPhone 用戶網路行為。
《CNBC》報導，當 App 需要使用 iPhone 的麥克風或相機時，新的 iOS 14 系統會向用戶發送授權通知，讓用戶十分方便地管理這些應用程式的授權行為，以防被濫用。還能讓 App 僅共享「約略位置」而不是用戶確切位置。
除非用戶啟動「允許 App 追蹤請求」(Allow Apps to Request to Track) 功能，並逐一批准每個應用程式，App 都無法透過廣告定位用戶，雖然大幅增加用戶隱私，但也嚴重影響到數位廣告業務。
臉書日前表示，iOS 14 新的隱私政策，可能會使其廣告網路 Audience Network 的客戶收入減少超過 50%。臉書強調，雖然這改善隱私保護，但鑑於廣告供應商對 App 廣告的高度依賴，預估新作業系統將對廣告業務產生巨大影響
iOS 14 還增加網路瀏覽器 Safari 的隱私報告功能，可以防止用戶上網時被追蹤，隱私報告會顯示有多少網站和 App 正進行追蹤，點擊網址欄中「Aa」圖標，選擇「隱私報告」，便能查看。
Safari 還會監控用戶儲存在 iCloud 密鑰鏈中的密碼，並適時告知用戶密碼是否被洩露，此外，更新後的 iPhone 上會出現一個綠色或橘色的小點，當有網站或 App 在使用手機麥克風時，這個點是橘色的。
蘋果會在新作業系統中，在 App Store 中新增註解，以顯示這應用程式會收集那些資訊，包括用戶的財務資訊、位置、通訊錄和歷史瀏覽紀錄等。
尤其像是 Uber 或 Lyft 這樣的 App，就會使用到用戶的轉帳資訊和接送位置。
不過在新版 iOS 14 中，用戶可以選擇不要共享「確切位置」，僅分享「約略位置」，像是天氣或電視服務等應用程式，就會需要位置才能提供服務，但他們不需要您的精確位置，也能運作。