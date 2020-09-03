廣告定位更難了！蘋果iOS 14.隱私保護大升級

蘋果新一代作業系統 iOS 14 預計在秋季發佈，這次 iOS 14 系統特別加強隱私保護功能，讓專門蒐集用戶數據的公司、App 和網站，更難追蹤 iPhone 用戶網路行為。

《CNBC》報導，當 App 需要使用 iPhone 的麥克風或相機時，新的 iOS 14 系統會向用戶發送授權通知，讓用戶十分方便地管理這些應用程式的授權行為，以防被濫用。還能讓 App 僅共享「約略位置」而不是用戶確切位置。

iOS 14 中的確切位置功能可關閉 (圖片: CNBC)

除非用戶啟動「允許 App 追蹤請求」(Allow Apps to Request to Track) 功能，並逐一批准每個應用程式，App 都無法透過廣告定位用戶，雖然大幅增加用戶隱私，但也嚴重影響到數位廣告業務。

臉書日前表示，iOS 14 新的隱私政策，可能會使其廣告網路 Audience Network 的客戶收入減少超過 50%。臉書強調，雖然這改善隱私保護，但鑑於廣告供應商對 App 廣告的高度依賴，預估新作業系統將對廣告業務產生巨大影響

Safari 的隱私報告功能 (圖片: CNBC)

iOS 14 還增加網路瀏覽器 Safari 的隱私報告功能，可以防止用戶上網時被追蹤，隱私報告會顯示有多少網站和 App 正進行追蹤，點擊網址欄中「Aa」圖標，選擇「隱私報告」，便能查看。

Safari 還會監控用戶儲存在 iCloud 密鑰鏈中的密碼，並適時告知用戶密碼是否被洩露，此外，更新後的 iPhone 上會出現一個綠色或橘色的小點，當有網站或 App 在使用手機麥克風時，這個點是橘色的。

麥克風使用中的顯示 (圖片: CNBC)

蘋果會在新作業系統中，在 App Store 中新增註解，以顯示這應用程式會收集那些資訊，包括用戶的財務資訊、位置、通訊錄和歷史瀏覽紀錄等。

尤其像是 Uber 或 Lyft 這樣的 App，就會使用到用戶的轉帳資訊和接送位置。

不過在新版 iOS 14 中，用戶可以選擇不要共享「確切位置」，僅分享「約略位置」，像是天氣或電視服務等應用程式，就會需要位置才能提供服務，但他們不需要您的精確位置，也能運作。