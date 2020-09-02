美股快樂飆漲 美國企業高層樂觀情緒卻在衰退

儘管美股持續高漲，美國企業對未來幾個月的經濟復甦，信心卻在衰退。

顧問公司埃森哲 (Accenture) 7 月份所做的調查顯示，北美約有半數的企業高層認為，美國經濟更可能是「U 型」復甦，而非「V 型」反彈，這比例較 5 月調查時的 36% 明顯上升。

埃森哲北美地區執行長 Jimmy Etheredge 表示，短短幾個月就出現如此大的情緒變化令人驚訝，企業高管早前對 V 型復甦的樂觀預期正在消失。

這一情況可能與美國疫情的變化有關，自 6 月份以來，新冠肺炎 (COVID-19) 病例數再度激增，導致美國一些州被迫再次實施防疫限制，讓企業高層感受到現實的考驗。

調查數據顯示，美國經濟目前的運轉情況是 3 月初的 79%，許多美國企業仍準備勒緊褲帶，預計至少還有 9 個月的艱難時期。

數據顯示，企業領袖相信，至少要到 2021 年中，經濟才有望回到疫情前的水準。

Etheredge 表示，他預計埃森哲北美地區的大部分員工，要到明年春才會重返辦公室，這個時間表還可能繼續往後。

與企業的緊張局勢相比，標普 500 指數在 8 月份足足上漲 7%，是 1986 年以來最佳的 8 月表現。

摩根士丹利指出，學校重新開學、國會在新一輪新冠疫情救助計畫上陷入僵局，以及近期一系列經濟數據不再出色，是接下來美股會面臨的風險。但如果經濟數據不佳，可能促使國會推出比預期規模更大的救助計畫，又可能推漲股市。