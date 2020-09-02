台積電扮成長引擎 南科崛起再創半導體奇蹟

行政院長蘇貞昌日前宣布「核定南科三期擴建案」，預期 2023 年 7 月可以取得用地，並且同步供廠商進駐，宣告南科的成長引擎已經正式點燃。《財訊》報導指出，台積電 (2330-TW) 陸續宣布斥資百億，買下 4 座南科舊廠區，將牽動後續供應鏈、台南房價及工程師移民潮，也象徵著蛻變向上的大轉折點來臨。

根據《財訊》報導，台灣的南科即將成為世界的南科，半導體設備廠龍頭艾司摩爾 (ASML) 把首座最先進的全球技術培訓中心設在南科；應材 (Applied Materials) 首度在台設立研發實驗室落腳南科；國際藥廠默克 (Merck) 將半導體沉積材料的全球研發中心放在南科；未來 3 年，這些國際大廠在台灣的投資，將超越過去的 30 年。

南科三期核定通過前，人才和資金早已蜂湧而至，無論是官員、業者，還是南科附近居民，都傳達同一個訊息，南科將重現竹科當年的大成長，關鍵就在台積電，台積電正加速投資，當計畫完成後，南科將成為全球最重要的先進半導體製造和 EUV 設備中心，營收破兆，追上竹科只是時間問題。

南科管理局估計，今年南科產值將會成長 15%，衝上 8500 億元，目前台積電占南科營業額約 5 成，當台積電 3 奈米量產後，南科產值可望破兆。依據台積電公布的時程，3 奈米將在 2022 年下半年量產，按此推算，2022 年後，南科和竹科產值將非常接近。

(財訊提供)

《財訊》報導，科技或許是翻轉南台灣的答案，當台灣人口轉型之際，把蔗田變成矽田，將原本消耗大量人力的產業，移轉部分用於高度自動化的科技業。未來 2 年，台南將會是全球最重要的先進製程聚落，最聰明的錢和人才，早已提前卡位，將隨著南科崛起搶賺機會財。