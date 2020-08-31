台積電擴大開展半導體學程 實現今年育才人次2000人目標

台積電 (2330-TW) 積極透過產學合作計畫，投入半導體人才培育，去年從清華大學啟動「台積半導體學程」，今年進一步開展至台大等 5 所大學院校，更導入台積電使用於 5 奈米等先進製程的極紫外光微影技術相關課程，協助學子無落差接軌產業發展趨勢，積極實現今年度累計受益學生達到 2000 人次的育才目標。

台積電表示，台灣半導體產業以完整的產業價值鏈與領先的晶圓製造技術，奠定在全球科技發展的重要地位，但面對激烈的國際競爭、日益複雜的製程發展，產業對人才需求與期望也隨之提升，台積電也持續支持國內產業建立長期競爭優勢，以因應全球化競爭與挑戰。

產學合作計畫是台積電人才培育的永續目標之一，「台積半導體學程」課程由公司內部各領域專家與合作學校教授共同規畫，建立「元件／整合學程」、「製程／模組學程」與「設備工程學程」三大架構，各學程皆涵蓋 20 至 40 門不等的科目課程，為學子打造成為半導體產業工作者所需的核心知識與能力。

「元件／整合學程」涵蓋元件開發、先進製程整合與材料分析技術等範疇，除強調實作課程外，更導入台積電領先全球使用於 5 奈米與 3 奈米製程的極紫外光 (EUV) 微影技術等相關課程；「製程／模組學程」課程奠基於材料知識領域，引領學子融入物理／化學反應、電子、機械等基礎原理的應用，橫向建立跨領域知識解決問題的思考邏輯、強化知識彈性。

台積電將於今年 9 月，於交大、成大、台科大、北科大等 4 所大學，推出「設備工程學程」，著重半導體製造關鍵學能、先進設備技術基礎學能與先進設備技術進階學能三大課程面向，台積電設備工程組織主管將親自教學，降低產學落差，培養高階製程所需的儀器設備人才。

台積半導體學程攜手大學院校開創學用合一的舞台，除開辦校內課程，也提供學生進入台積電實習與畢業後的面試機會；針對學習態度積極、表現優異的學生，更提供優於非學程學生的差異化薪資，鼓勵擁有紮實的專業知識與實務訓練的學生畢業後加入半導體產業。