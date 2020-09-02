元富證、元富期耕耘期權市場有成 同獲第六屆期貨鑽石獎

由台灣期貨交易所主辦的第六屆期貨鑽石獎，針對國內期貨及選擇權交易量、交易量成長率與相關標準評比後，元富期貨榮獲「期貨自營商交易量成長鑽石獎」第 2 名、元富證券榮獲「期貨交易輔助人交易量成長鑽石獎」第 3 名，顯示元富長期深耕期權市場獲肯定。

元富證董事長陳俊宏說明，近年來期貨市場發展快速並穩定成長，尤其新冠肺炎疫情衝擊全球金融市場之際，期貨具價格發現功能，可作為投機、避險或是套利交易工具，因此，期貨口數交易量順勢擴大許多。

陳俊宏強調，在今年股市詭譎難測的時刻，元富憑藉多年來在期貨市場的紮根與努力，已適時在金融市場中善盡券商角色及功能。

而元富期貨經營期貨經紀、期貨顧問、期貨自營等業務，尤其自營部門注重培養優秀操作人才、致力交易策略研發，並遵循風險控管與法令規範。

元富期貨董事長陳立亦說，主管機關和期交所全力支持期貨業的發展，不斷推出各項新商品、新制度，活絡期權交易市場，尤其是推動盤後交易，對自營避險操作有相當大的助益，後續元富期貨將持續提供客戶更完善的服務，與市場和期交所同步成長。

元富證券和元富期貨秉持金融創新精神，正持續開發多元商品滿足不同投資人的需求，同時，積極響應期交所政策舉辦商品和制度說明會。