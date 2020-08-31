台積電防堵品質異常風險 創造28億元潛在利益

台積電 (2330-TW) 為鼓勵員工自動自發、及時防堵可能的品質異常或不合時宜的作業規定，去年起大力推動「STOP & FIX」品質意識，並於改善案例發表會新設「STOP & FIX」改善主題，目前已提出超過 5500 個案例，創造新台幣 28 億元的潛在效益。

台積電表示，為強化公司品質文化、提升員工解決問題的能力、發展相關的品質管理系統及方法，台積電品質暨可靠性組織持續舉辦「改善案例發表會」，並藉由品質意識海報、優良案例分享、獎金及公開表揚等激勵措施，鼓勵員工不斷品質創新，帶動跨部門觀摩學習。

為了鼓勵員工自動自發、及時防堵可能的品質異常或不合時宜的作業規定，台積電去年起大力推動「STOP & FIX」品質意識，並於改善案例發表會新設「STOP & FIX」改善主題，共提出超過 5500 案例，創造 28 億元的潛在效益，進一步強化「主動發現異常並矯正異常」的品質文化。

去年台積電先進封裝營運處發現新產品晶粒品質異常，主動調查後發現是頂針排列所致，提出「改善頂針配置設計提升晶粒良率專案」，回饋給研發單位，以此創新手法量產高品質新產品，今年該專案已成功推行至第四代整合型扇出封裝 (InFO)、基板上晶圓上晶片(CoWoS) 等高階封裝製程技術。

